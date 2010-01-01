وفد طالبات (كن من المتفوقين) يختتم رحلته إلى البانيا

اختتم وفد طالبات (كن من المتفوقين) اليوم الخميس رحلته الثامنة الى جمهورية البانيا التي ينظمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع وزارة التربية.

واعربت الطالبات المشاركات بالرحلة في تصريحات متفرقة لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عن سعادتهن بهذه التجربة المتميزة التي زرن خلالها مشاريع مولتها الكويت ممثلة بالصندوق الكويتي بالاضافة الى ابرز معالم البانيا.

وأبدت الطالبات منار العدواني وشيماء الابراهيم ونور ابل فخرهن بانجازات دولة الكويت والصندوق في مساعدة الدول النامية من خلال تحسين اقتصادها وتلبية احتياجات شعوبها.

واكدت الطالبتان اسماء العلي ومنيرة الغريب استفادتهما من الرحلة بجميع النواحي وخاصة من الناحية الشخصية والثقافية اذ اكتسبتا الكثير من المعلومات القيمة عن التاريخ الالباني وتعايش الالبان بسلام.

من جهتهما ذكرت الطالبتان روان علي وهبة حياتي ان الرحلة علمتهما الانضباط والاعتماد على النفس ونمت حصيلتهما الثقافية والعلمية وعرفتهما بالدور الكويتي الاقتصادي البارز في البانيا وتأثير المساهمات الكويتية على الشعب الالباني.

يذكر ان برنامج (كن من المتفوقين) مبادرة اطلقها الصندوق عام 2010 يتم من خلالها تنظيم رحلتين ل 12 متفوقا من الطلبة ومثلهم من الطالبات من متفوقي الصف ال11 بالتنسيق مع وزارة التربية لمدة اسبوع الى دولتين من الدول التي يتعاون معها خلال عطلة الربيع للتعرف على ابرز المشروعات التي ساهم الصندوق في تنميتها.

ويعد الصندوق الذي أسس في عام 1961 اول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط تساهم في تحقيق الجهود الانمائية للدول العربية والدول الاخرى النامية كما يساهم في رأسمال المؤسسات التنموية الدولية والاقتصادية اذ يعد اداة لمد جسور الصداقة والإخاء بين دولة الكويت والدول النامية.(كونا)