الكويت توزع مواد غذائية على 33 الف نازح في مدينة كركوك العراقية

وزعت دولة الكويت اليوم الاحد مواد غذائية على 33 الف نازح عراقي في مدينة كركوك ضمن حملة (الكويت بجانبكم) لاغاثة النازحين العراقيين. وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الجمعية الكويتية للاغاثة وضعت خطة اغاثية لتقديم المساعدات للنازحين العراقيين في جميع انحاء العراق لافتا الى انها وزعت اليوم 5630 سلة غذائية على النازحين العراقيين في اربع مخيمات بكركوك شمالي العراق وذلك بالتنسيق مع مؤسسة البارزاني الخيرية.

وافاد الكندري بان الهدف من توزيع المساعدات في كركوك ومدن اخرى في العراق هو توسيع رقعة المساعدات الانسانية لدولة الكويت والوصول لاكثر قدر ممكن من النازحين في جميع المناطق.

واضاف ان المساعدات الكويتية في مختلف انحاء العالم تأتي تنفيذا للمبادرة الانسانية لقائد العمل الانساني سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح الذي يحرص على التخفيف من معاناة العراقيين وبشتى السبل.

من جهته قال مسؤول المساعدات الانسانية في مؤسسة البارزاني الخيرية اسماعيل عبدالعزيز ل (كونا) انه تم توزيع نحو 170 طنا من المواد الغذائية على 33 الف شخص من النازحين في مخيمات (يحيى اوة وليلان ونزر اوة) معربا عن الشكر لدولة الكويت لما تقدمها من مساعدات تلبي احتياجات النازحين العراقيين.

واشار الى ان المؤسسة وبالتنسيق مع القنصلية الكويتية في اربيل تملك برنامجا شاملا لتزويد النازحين في كركوك بالمدافئ النفطية والنفط الابيض في ظل انخفاظ درجات الحرارة.

يذكر انه مع انطلاق عمليات تحرير (الموصل) من سيطرة مايسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 17 أكتوبر الماضي قامت دولة الكويت بإرسال مواد غذائية اغاثية الى المناطق المحررة وخصصت عشرات الآلاف من السلات الغذائية والآلاف من قنينات المياه لسكان تلك المناطق.

كما وفرت وجبتي غداء يوميا في مخيمي (الخازر) و(حسن شام) للنازحين من مدينة الموصل كما قامت ببناء مستشفيين للطوارئ مجهزين بالأدوية وسيارتي إسعاف في المخيمين لمعالجة النازحين.

وقامت دولة الكويت كذلك بتوزيع عشرة آلاف (بطانية) و 150 ألف لتر من النفط الابيض (الكيروسين) على النازحين.(كونا)