سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره احتفال مراسم رفع العلم

بحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد احتفل بقصر بيان صباح اليوم بمراسم رفع العلم بمناسبة مرور إحدى عشرة سنة على تولي صاحب السمو الأمير الحكم والاحتفال بمرور ستة وخمسين عاما على ذكرى الاستقلال ومرور ستة وعشرين عاما على ذكرى تحرير دولة الكويت.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والوزراء والمستشارون وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

هذا وقد وصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيبية بسموه كما استقبل سموه بكل حفاوة وترحيب من قبل أبنائه من منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني ثم قام سموه رعاه الله برفع علم الدولة وتم عزف النشيد الوطني. (كونا)