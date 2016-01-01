(السكنية) توزع بطاقات احتياط قرعة الدفعة الثانية من قسائم المطلاع (إن 4)

وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية اليوم الاثنين بطاقات الاحتياط لدخول قرعة الدفعة الثانية من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع (إن 4).

وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن الدفعة الثانية تشتمل على 290 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها موضحة أن بعد غد الأربعاء سيكون موعدا لإجراء القرعة على هذه القسائم في مسرح المؤسسة بجنوب السرة.

وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)