الكويت تخصص جناحا بأحد المستشفيات في اربيل لعلاج المصابين من الموصل

اعلنت (الجمعية الكويتية للاغاثة) اليوم الاربعاء انها خصصت جناحا في احد المستشفيات الخاصة بمدينة (اربيل) للمدنيين المصابين جراء العمليات العسكرية في مدينة (الموصل).

وقال مسؤول اللجنة الصحية بالجمعية الدكتور محمد الشرهان في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه تم توقيع عقد مع احد المستشفيات الخاصة بأربيل لتخصيص طابق لعلاج المرضى والمصابين من نازحي (الموصل) وكذلك الحالات الطارئة التي لا يكون لها مكان في المستشفيات الحكومية.

وأوضح الشرهان ان الطابق مكون من 15 سريرا وان عملية العلاج ستتم بالتعاون مع مجموعة من الاطباء التابعين لوزارة صحة نينوى الذين تطوعوا للعمل بالمجان لخدمة هذا المشروع.

وأعرب عن الامل بأن يستفيد من هذا المشروع الكثير من الجرحى والمرضى من النازحين لافتا الى ان التجربة الاولى للبرنامج ستكون في فبراير المقبل على ان يتم بعد ذلك تقييمه على فترات شهرية.

واضاف الشرهان ان (الجمعية الكويتية للاغاثة) تعتزم اقامة العديد من المشاريع الاخرى.

وزار وفد الجمعية الذي يضم امين سرها ورئيس لجنتها التنفيذية المهندس طارق العيسى ورئيس اللجنة الصحية الدكتور محمد الشرهان وعضو اللجنة التنفيذية بدر بورحمة ومدير عام الجمعية عبدالعزيز العبيد اقليم كردستان للاطلاع على المشاريع التي تم تنفيذها من قبل الجمعية اضافة الى مشاريعها المستقبلية التي تهدف من خلالها الى تقديم المساعدات للنازحين العراقيين.

كما قام الوفد بزيارة العديد من وزارات حكومة اقليم كردستان وتفقد مخيمات النازحين في اربيل.

يذكر ان دولة الكويت تولي الجانب الصحي للنازحين في العراق واقليم كردستان اهتماما حيث قامت ببناء مستشفيين للطوارئ مزودين بسيارتي اسعاف اضافة الى عزمها بناء ثلاثة مراكز صحية في مخيمات النازحين بمحافظة (دهوك).

كما قامت بإرسال عشرات الاطنان من الادوية لمعالجتهم وسد النقص في المستشفيات.

يذكر انه وصلت الى مطار اربيل ثلاث شحنات تضم مساعدات طبية وسيارتي اسعاف من اصل 30 سيارة.(كونا)