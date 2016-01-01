الخالد: لا للتهاون او التقصير في حماية الوطن والذود عنه

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد اليوم الثلاثاء انه لا مجال لاي تهاون او تقصير في حماية الوطن والذود عنه.

جاء ذلك في بيان صحافي صادر عن مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالوزارة على هامش زيارة الشيخ محمد الخالد لبعض مواقع الجيش الكويتي في المنطقة الشمالية بمناسبة الاحتفالات بالاعياد الوطنية.

وشدد الشيخ محمد الخالد على ضرورة ان يكون جميع الضباط وضباط الصف والافراد على قدر عال من المسؤولية واهبة الاستعداد منوها بالجهود التي يقوم بها رجال الجيش البواسل من اجل السهر على امن هذا الوطن المعطاء.

واشاد خلال تفقده قوة واجب (صباح) التابعة للقوة البرية بجهود دور القيادة في حماية المنطقة الشمالية داعيا رجال القوة وضع مصلحة الوطن الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من اجله نصب اعينهم.

واوضح ان الجد والاجتهاد والمثابرة والتفاني في اداء الواجب محل فخر واعتزاز مثمنا الجهود التى تبذل من اجل السهر على حماية هذا الوطن من خلال المحافظة على درجة الجاهزية القتالية.

ونقل الى منتسبي القوة البرية تحيات سمو امير البلاد القائد الاعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

واشاد بالجهود المبذولة من المشاركين في الرماية التدريبية من ضباط وضباط الصف وافراد على الرماية المتميزة التي جاءت بعد عمل واخلاص وجهد وتدريب مستمر معربا عن تمنياته لهم بالاستمرار في العطاء والتميز حتى يكون الجيش الكويتي دائما على اتم الاستعداد منفذا لمهامه في صون امن واستقرار الوطن.

واستمع الشيخ محمد الخالد الى ايجاز حول مراحل ومجريات تنفيذ الرماية التدريبية واهم المعضلات التي تم التعامل معها خلال فترة تمرين (دسمان 2) وذلك خلال زيارته للموقع الثاني بالمنطقة الشمالية مساء. كما زار الوزير الخالد لواء (السور الالي/26) اذ التقى بالقوة القطرية الشقيقة المشاركة بتمرين (فهود الصحراء) المشترك الذي انطلق في الخامس من فبراير الجاري ويستمر حتى السابع من مارس المقبل بين القوة البرية الكويتية والقوة البرية القطرية مرحبا بهم في بلدهم الثاني الكويت متمنيا لهم طيب الاقامة.

ورافق الشيخ محمد الخالد خلال الجولة كل من نائب رئيس الاركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف الصباح وآمر القوة البرية اللواء الركن الشيخ خالد صالح الصباح ورئيس هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ راكان سالم الصباح. (كونا)