(السكنية) تجري قرعة الدفعة الرابعة على قسائم جنوب المطلاع (إن 4)
وقالت المؤسسة في بيان صحافي إن هذه الدفعة تشمل 285 قسيمة بمساحة 400 متر مربع لكل منها توزع على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية حتى 6 يناير 2011.
واضافت أن غدا ويوم الأحد مطلع الأسبوع المقبل سيكون موعدا لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الخامسة من القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع(ان 4) والتي تشتمل على (270) قسيمة بمساحة 400 متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ 21 مارس 2011 وماقبل.
ودعت المؤسسة المواطنين المهتمين بالقضية الإسكانية إلى متابعة حساب المؤسسة الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام) و(تويتر) و(يوتيوب).
وتضم مدينة جنوب المطلاع السكنية 30400 وحدة سكنية بمساحة قدرها 400 متر مربع لكل منها إضافة إلى الخدمات الأساسية والمباني العامة كالمدارس والمراكز الصحية ومراكز الإطفاء ومراكز الضاحية وأفرع الجمعيات التعاونية والمساجد. (كونا)
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