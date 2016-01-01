الرئيس الإيراني يغادر الكويت بعد زيارة رسمية

غادر الكويت مساء أمس الاربعاء الرئيس د. حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد الرسمي المرافق له بعد زيارة للبلاد أجرى خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقد كان على رأس مودعيه على أرض المطار صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.(كونا)