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الروضان: الكويت تتبنى سياسات اقتصادية حرة ومتطورة

2 hours 23 minutes ago
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خالد الروضان اثناء كلمته خلال فعاليات ملتقى الكويت الاستثماري الرابع خالد الروضان اثناء كلمته خلال فعاليات ملتقى الكويت الاستثماري الرابع

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