الروضان: الكويت تتبنى سياسات اقتصادية حرة ومتطورة

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان اليوم الأحد إن دولة الكويت تتبنى سياسات اقتصادية حرة متطورة رغم التداعيات والمتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف الروضان في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني والأخير من ملتقى الكويت الاستثماري الرابع أن لجنة تحسين بيئة الأعمال التي تأسست بالتعاون مع مجلس الأمة الكويتي تستهدف جذب الاستثمار الاجنبي وتحفيز المستثمر الكويتي للاستثمار في شتى المجالات.

وأوضح أن الكويت تحتل المرتبة 102 عالميا بمؤشر بيئة الأعمال الصادر عن البنك الدولي وذلك في تصنيف متأخر مؤكدا سعي الحكومة إلى استحداث قوانين وتبني تشريعات جديدة لتحسين بيئة الأعمال لاسيما في ظل الأحداث الحالية وتطور وتقدم دول المنطقة.

وأشار إلى وجود تعاون نيابي حكومي لتحسين بيئة الاعمال خلال الأشهر الـ 15 المقبلة معربا عن تفاؤله بدور اللجنة الاقتصادية آنفة الذكر في هذا الشأن.

ولفت إلى أن هناك فرصة ذهبية للصناعات الخفيفة على عكس الصناعات النفطية مضيفا أن قوانين الأعمال المنزلية (الهوم بزنس) سترى النور قريبا.

وكان ملتقى الكويت الاستثماري الرابع انطلق أمس السبت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح تحت عنوان (الاستثمار في الكويت -الفرص الضائعة والمتاحة) ويعنى ببحث العقبات الاقتصادية وكيفية تذليلها أمام المستثمرين وتشجيع الاستثمار في البلاد.

وتتناول محاور الملتقى الأربعة إنجازات وتحديات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في دعم تلك المشاريع ورؤية الدولة للمستقبل والمنظور الوطني للاقتصاد والنظرة العامة عن حالة الاقتصاد في البلاد.

وفضلا عن ذلك يتضمن الملتقى عددا من الورش والندوات التي تهدف إلى فتح حوار بين المستثمرين والمسؤولين إضافة إلى مناقشة القضايا التي تسهم في تشجيع الاستثمار. (كونا)