«الفيفا» يعتمد رسميا استاد «التطبيقي» لإقامة المباريات الدولية
أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حصول استاد الهيئة «المجمع الرياضي التكنولوجي» في الشويخ على اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» كأحد الملاعب المغطاة بالعشب الصناعي التي يمكن إقامة مباريات دولية عليها للمرة الأولى في الكويت.
«التطبيقي» في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الملعب الموجود في المجمع الرياضي بالشويخ حاز اعتماد «الفيفا» بعدما توافرت فيه جميع المعايير والمواصفات المطلوبة لافتا إلى افتتاح الملعب رسميا في السادس من شهر نوفمبر الماضي.
وذكرت أن مشروع الاستاد يعد واحدا من أفضل وأهم المشاريع الرياضية والأكاديمية ليس في الكويت فحسب بل على مستوى الدول الإقليمية والخليجية والعربية حيث تم تصميمه طبقا للمواصفات العالمية وأحدث النظم والامكانات العالمية المعتمدة للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية.
وأشارت الهيئة إلى أن الاستاد من المقرر أن يستضيف أواخر العام الحالي فعاليات بطولة جامعات ومؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.(كونا)
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