رئيس المجلس الاوروبي يشيد بمسيرة دولة الكويت الديمقراطية
جاء ذلك خلال مراسم تقديم أوراق اعتماد سفير دولة الكويت لدى بلجيكا جاسم محمد البديوي رئيس بعثة دولة الكويت لدى الاتحاد الأوروبي مساء امس الاربعاء.
وقال السفير البديوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس انه نقل تحيات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لرئيس المجلس الأوروبي وتمنيات سموه بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار لدول الاتحاد الأوروبي.
ونقل السفير البديوي عن تاسك تأكيده على أهمية العلاقات الكويتية - الاوروبية مشيدا بمكانة دولة الكويت الدولية وما تحظى به من احترام من قبل المجتمع الدولي لاسيما ما تقوم به من جهود متعددة ومقدرة في مجالات عديدة أبرزها الإنسانية.
وأشاد السفير جاسم البديوي بمسيرة العلاقات الكويتية - الأوروبية وما شهدته من تطور ملحوظ خلال الفترة القليلة الماضية تمثل في توقيع كلا الجانبين اتفاقية تعاون تشمل مجالات متعددة لتقوية وتفعيل هذه العلاقات منها المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية بما في ذلك تدريب الكوادر الكويتية في العديد من المؤسسات الأوروبية.
واضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تبادلا للزيارات الرفيعة المستوى بين الطرفين ما من شأنه أن يسهم في تفعيل العلاقات الثنائية ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الجانين على مستويات عديدة. (كونا)
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