سرقة جوازات إلكترونية من مركز خدمة الدوحة

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقاً أمنياً موسعاً بالاستعانة بالمباحث والأدلة الجنائية، لتحديد هوية لصوص اقتحموا مركز خدمة الدوحة خلال عطلة الأعياد الوطنية وسرقوا عدداً من الجوازات الإلكترونية الخام، وجنسيات، وماكينات ومعدات متقدمة وخزينة.

وقال مصدر أمني: «إن العاملين في المركز اكتشفوا السرقة صباح أمس، وتبين أن اللصوص عبثوا بكل شيء داخل المركز، وما زالت التحقيقات والتحريات جارية لكشف هويتهم وضبطهم».

(القبس)

