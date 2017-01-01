الكويت تحصد ثلاث جوائز ضمن فعاليات جائزة (درع الحكومة الذكية العربية 2017)

جانب من التكريم ضمن فعاليات جائزة (درع الحكومة الذكية العربية 2017)

حصدت وزارة الاشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات العامة بدولة الكويت على ثلاث جوائز في احتفالية اقيمت اليوم الثلاثاء لتكريم الفائزين بجائزة (درع الحكومة الذكية العربية 2017).

وفازت وزارة الاشغال العامة بجائزة التطبيقات الذكية الافضل عربيا لقطاع الوزارات بدولة الكويت لتطبيقين على مستوى الوطن العربي فيما حصل الجهاز المركزي للمناقصات العامة على جائزة افضل تطبيق في الحكومة الذكية على مستوى الخدمات للمواطنين.

وأوضحت وكيل وزارة الاشغال المهندسة عواطف سليمان الغنيم في تصريح لوكالة الانباء الكويتية ( كونا ) على هامش الاحتفال أن التطبيق الذكي الذي فازت به الوزارة هو (نظام مستكشف المشاريع الجغرافي).

وبينت الغنيم أن من خلال هذا التطبيق يتم متابعة مشاريع الوزارة عن طريق عرضها على خريطة دولة الكويت مدعمة بوصف لها وصور وعنوان كل مشروع مما يسهل وصول المعلومة للمواطن حال رغبته في الاطلاع عليها.

واشارت كذلك الى الفوز بالجائزة لتطبيق (طواريء الاشغال 150) الخاص بالهواتف الذكية الذي يمكن تحميله وهو معد خصيصا لتلقي الشكاوى الخاصة بالمواطنين والمقيمين في دولة الكويت ويمكن من خلاله التقاط صور الشكاوى وتحديد موقعها الجغرافي.

واعربت عن اعتزازها بفوز وزارة الاشغال العامة بجائزة درع الحكومة الذكية عن فئة التطبيقات الذكية الافضل لقطاع الوزارات بدولة الكويت مشيدة بالدور المتميز لمهندسي الوزارة في الحرص على تصميم وتنفيذ افضل التطبيقات الذكية واستخدامها في مباني ومشاريع الوزارة بهدف خدمة المواطنين.

واكدت الغنيم ان استخدام التطبيقات الذكية اصبح من بين اهداف وزارة الاشغال العامة الكويتية في كافة انشطتها ومشاريعها "بغية الوصول الى الحكومة الالكترونية الكاملة".

من جانبه ثمن الوكيل المساعد للشؤون المالية والادارية والقانونية بالجهاز المركزي للمناقصات العامة بدولة الكويت ايمن السرحان حصد الجهاز جائزة افضل تطبيق في الحكومة الذكية على مستوى الخدمات للمواطنين على مستوى الوطن العربي .

وعزا السرحان في تصريح مماثل ل(كونا) فضل الحصول على الجائزة الى جهود الشباب في الجهاز وما بذلوه خلال السنوات الماضية مبينا أن هذا التطبيق الذي يجمع الجهات الحكومية وايضا شركات القطاع الخاص بدولة الكويت يحقق مبدأ الشفافية للحكومة.

واعتبر أن الجائزة تمثل تتويجا لجهود بذلت وكذلك تشجيعا للشباب ودعما لما بذلوه لاعداد هذا التطبيق لافتا الى تميز دولة الكويت في جميع جهاتها والتي كانت من أوائل الدول التي خرجت بشكل (الحكومة الالكترونية).

واوضح السرحان ان هذا التطبيق على الهواتف الذكية يسهل على جميع الجهات المستفيدة من وزارات متابعة المناقصات العامة دون انتظار فضلا عن تحقيق مبدأ الشفافية في الجهاز.

وقال ان هذا التكريم يعد الثاني للجهاز المركزي للمناقصات العامة بعد حصولها على تكريم من جمعية الشفافية مما يعد حافزا لجميع الادارات في الجهاز.

من جهته اشاد مدير نظم المعلومات في الجهاز المركزي للمناقصات العامة المهندس خالد العمار في تصريح مماثل ل(كونا) بفوز جهات حكومية كويتية بجوائز افضل التطبيقات الالكترونية على مستوى الوطن العربي.

واعرب العمار عن سعادته لحضور هذه الاحتفالية التي تعد تكريما لنخبة التطبيقات العربية التي تميزت السنوات الماضية مبينا أن دولة الكويت تعتبر ثاني دولة العربية تستخدم (الانترنت) بعد تونس في عام 1992.

ولفت الى العمل على مساعدة القطاعين الخاص والعام والافراد ايضا من خلال التطبيقات الحكومية وذلك في اطار من الشفافية معربا عن تطلعه الى المزيد من التطور والى الافضل في هذا الصدد .

واقيمت احتفالية (اكاديمية جوائز التميز في المنطقة العربية) في دورتها الثامنة بالقاهرة لتكريم الفائزين بجائزة درع الحكومة الذكية العربية 2017 برعاية وحضور وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري في مصر الدكتورة هالة السعيد فيما فازت ثماني دول عربية ب 27 جائزة.

وفازت هيئة الكهرباء والماء بامارة دبي بالجائزة الأكبر وهي جائزة (درع الحكومة الذكية).(كونا)