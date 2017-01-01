الكويت وسلوفاكيا توقعان اتفاقية دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني

وقعت دولة الكويت وجمهورية سلوفاكيا اتفاقية دولية للتعاون الاقتصادي والفني وذلك في اطار رغبة البلدين بتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات لاسيما الاقتصادية والتجارية.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي سفير دولة الكويت في العاصمة براتسلافا عيسى يوسف الشمالي وعن الجانب السلوفاكي وكيل وزارة الاقتصاد السلوفاكية فويتخ فيرينس.

وقالت سفارة دولة الكويت لدى سلوفاكيا في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان السفير الشمالي تقدم بالشكر الى وكيل وزارة الاقتصاد السلوفاكية على مساعيه في ابرام هذه الاتفاقية مثنيا على جهود وعمل الفريق الكويتي والسلوفاكي في استكمال جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بتوقيع الاتفاقية.

وأعرب عن امله في ان تسهم هذه الاتفاقية في انطلاقة جديدة للعلاقات الكويتية - السلوفاكية بصورة مميزة.

واعتبر توقيع الاتفاقية خطوة إيجابية في العلاقات بين البلدين وحافزا جديدا لتوقيع اتفاقيات جديدة تسهم في تنمية العلاقات المشتركة وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين. (كونا)