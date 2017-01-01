الكويت وسلوفاكيا توقعان اتفاقية دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني
ووقع الاتفاقية عن الجانب الكويتي سفير دولة الكويت في العاصمة براتسلافا عيسى يوسف الشمالي وعن الجانب السلوفاكي وكيل وزارة الاقتصاد السلوفاكية فويتخ فيرينس.
وقالت سفارة دولة الكويت لدى سلوفاكيا في بيان تلقته وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاربعاء ان السفير الشمالي تقدم بالشكر الى وكيل وزارة الاقتصاد السلوفاكية على مساعيه في ابرام هذه الاتفاقية مثنيا على جهود وعمل الفريق الكويتي والسلوفاكي في استكمال جميع الإجراءات والترتيبات الخاصة بتوقيع الاتفاقية.
وأعرب عن امله في ان تسهم هذه الاتفاقية في انطلاقة جديدة للعلاقات الكويتية - السلوفاكية بصورة مميزة.
واعتبر توقيع الاتفاقية خطوة إيجابية في العلاقات بين البلدين وحافزا جديدا لتوقيع اتفاقيات جديدة تسهم في تنمية العلاقات المشتركة وتطويرها في شتى المجالات بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشر البورصة السعري وانخفاض الوزني و(كويت15)
أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 24ر2 نقطة ليبلغ مستوى 6783 نقطة وانخفاض الوزني و(كويت 15) 04ر1 و75ر4 نقطة ... التتمة
الجبري: إصدار رخص البناء إلكترونياً للقضاء على البيروقراطية
اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري اليوم الثلاثاء ان النظام الإلكتروني لإصدار تراخيص البناء سيقضي على التأخير والبيروقراطية. وقال ... التتمة
الكويت تحصد ثلاث جوائز ضمن فعاليات جائزة (درع الحكومة الذكية العربية 2017)
حصدت وزارة الاشغال العامة والجهاز المركزي للمناقصات العامة بدولة الكويت على ثلاث جوائز في احتفالية اقيمت اليوم الثلاثاء لتكريم الفائزين بجائزة (درع الحكومة ... التتمة
امتلك الهواء.. خدمة بث تلفزيوني من يوتيوب بـ 35 دولارا
قالت الرئيسة التنفيذية ليوتيوب سوزان وجيسكي اليوم الثلاثاء إن شركة ألفابت المالكة للموقع ستطلق خدمة للبث التلفزيوني المباشر في الأشهر القليلةالقادمة تتيح رؤية شبكات البث ... التتمة