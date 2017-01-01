ولي العهد البحريني يقوم بزيارة الى مركز (جابر الاحمد) الثقافي
وقد كان في استقبال سموه وكيل الشؤون المالية والادارية في الديوان الاميري عبدالعزيز سعود اسحاق.
حيث قام صاحب السمو الملكي بجولة داخل المركز شملت المسرح الوطني والمسرح الدرامي ومركز الموسيقى ومركز المؤتمرات بعدها قام بجولة في الساحات الخارجية والتي تشمل النافورة والتي تعد من المعالم السياحية والجمالية في الكويت وسلسة من المطاعم.
وقد تفضل سموه بالتوقيع على سجل الشرف وتم خلال هذه الزيارة اهداء سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.
وقد رافق الضيف الكريم رئيس بعثة الشرف معالي المستشار بديوان سمو ولي العهد ناصر عبدالله الروضان ومعالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح. (كونا)
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