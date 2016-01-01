الكويت ورومانيا تتطلعان الى تطوير تعاونهما السياسي والاقتصادي

بحث سفير دولة الكويت لدى رومانيا طلال منصور الهاجري مع وزير الخارجية الروماني تيودور ميليشكانو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات ولاسيما السياسية والاقتصادية.

وقال السفير الهاجري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس انه ناقش مع الوزير الروماني الترتيبات الجارية لعقد اجتماع لجنة التشاور السياسي المشتركة على مستوى وزراء الخارجية والتي تم انشاؤها بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين بالكويت في مايو 2016.

واضاف ان الوزير ميليشكانو اعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لعمق ومتانة العلاقات السياسية التي تربط البلدين متطلعا الى الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والاستثماري الى مستوى العلاقات السياسية التي تمتد الى اكثر من خمسة عقود.

وذكر السفير الهاجري انه جرى كذلك طرح موضوع اعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرات الدخول الى رومانيا موضحا ان "الوزير الروماني تعهد بالنظر في امكانية اتمام ذلك بما يتوافق مع القوانين الخاصة بالاتحاد الاوروبي".

وقال ان المباحثات تناولت كذلك موضوع ترشح دولة الكويت للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي للفترة (2018/2019) اذ جرى التأكيد على الدعم المتبادل بين البلدين للترشح لتلك العضوية.

وأضاف ان وزير خارجية رومانيا اكد اهمية الزيارة المرتقبة للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى بوخارست تلبية لدعوة رسمية ودورها في دفع العلاقات الى آفاق ارحب. (كونا)