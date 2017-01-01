منشآت ومرافق الرعاية الصحية للمواطنين محور رئيسي في رؤية (كويت جديدة 2035)
ومن أهم تلك المنشآت مستشفى جابر وتوسعات مستشفيات الأميري والجهراء والفروانية والعدان الجديدة ومستشفى مركز الكويت للسرطان ومستشفى الولادة ومركز الأمراض وزراعة الكلى ومستشفى الصباح الجديد والمباني الجديدة في مستشفى الرازي وابن سينا ومستشفى الأمراض السارية الجديد. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
نائب اوكلاهوما يرفض استقبال طلبة مسلمين
رفض عضو جمهوري في مجلس نواب ولاية اوكلاهما المحلي، لقاء عدد من الطلبة المسلمين الأمريكيين الذي يسكنون دائرته الإنتخابية قبل ان يقوموا بالإجابة على استبيان ... التتمة
الكويتية : بوينج الجديدة تدخل خدمة وجهة الكويت - نيويورك
(كونا) -- أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية تعزيز طاقتها الاستيعابية على وجهة نيويورك الأمريكية برحلة يومية مع تشغيل الطائرات الجديدة من طراز (بوينج 777- إي.آر ... التتمة
لماذا يخوض الإعلام الألماني حربًا شرسة ضد تركيا؟ (تحليل)
برلين/ جنيد قره داغ/ الأناضول تخوض وسائل إعلام ألمانية حربا شعواء لتوتير العلاقات بين برلين وأنقرة، قبيل الانتخابات العامة المرتقبة بألمانيا في سبتمبر المقبل، لا ... التتمة
برميل النفط الكويتي ينخفض 80 سنتا ليبلغ 01ر52 دولار
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا في تداولات أمس الجمعة ليبلغ 01ر52 دولار أمريكي مقابل 81ر52 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر ... التتمة