منشآت ومرافق الرعاية الصحية للمواطنين محور رئيسي في رؤية (كويت جديدة 2035)

انطلاقا من أن صحة وسلامة المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المتطورة لهم هي محور رئيسي من محاور رؤية (كويت جديدة 2035) تم إنشاء العديد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة ومدها بالكوادر المؤهلة والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة.

ومن أهم تلك المنشآت مستشفى جابر وتوسعات مستشفيات الأميري والجهراء والفروانية والعدان الجديدة ومستشفى مركز الكويت للسرطان ومستشفى الولادة ومركز الأمراض وزراعة الكلى ومستشفى الصباح الجديد والمباني الجديدة في مستشفى الرازي وابن سينا ومستشفى الأمراض السارية الجديد. (كونا)