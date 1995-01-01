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سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل توزيع الشهادات على خريجي جامعة الكويت (2015-2016)

36 minutes ago
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مراسم منح الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو الأمير من جامعة الكويت تقديرا واعتزازا لقيادته الحكيمة ودوره البارز والمؤثر في الحياة الكويتية والعربية والإسلامية والدولية مراسم منح الدكتوراه الفخرية لصاحب السمو الأمير من جامعة الكويت تقديرا واعتزازا لقيادته الحكيمة ودوره البارز والمؤثر في الحياة الكويتية والعربية والإسلامية والدولية

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