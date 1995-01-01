سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل توزيع الشهادات على خريجي جامعة الكويت (2015-2016)

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح اليوم حفل توزيع شهادات الإجازة الجامعية والدراسات العليا على خريجي جامعة الكويت للعام الدراسي (2015 – 2016) وذلك على مسرح المغفور له الشيخ عبدالله الجابر الصباح بمنطقة الشويخ.

هذا ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس ومدير جامعة الكويت الدكتور حسين أحمد الأنصاري وكبار المسؤولين بالجامعة.

وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم ألقى وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس كلمة هذا نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله سعادة السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الامة الموقر سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر أصحاب المعالي والسعادة أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمور الخريجين أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن جامعة الكويت التي تتشرف اليوم يا صاحب السمو برعايتكم الكريمة لحفل الخريجين المتفوقين في كلياتها المختلفة لتزهو بهذا الشرف العظيم الذي عودتم عليه أبناءكم المتفوقين كل عام لتكونوا بينهم وإن هذا الشرف ليتعاظم هذا العام لتزامنه مع الاحتفالات الوطنية والممثلة بالاحتفال بالعيد الوطني للاستقلال وبعيد التحرير وانتصار الكويت على الغازي المعتدي وبالاحتفال يتولى سموكم مقاليد الحكم وتزامنه كذلك مع احتفال جامعة الكويت باليوبيل الذهبي وذكرى مرور خمسين عاما على إنشاء هذه الجامعة الفتية وبهذه المناسبة فيشرفنا أن نتقدم بخالص التهنئة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه ولسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد ولسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله ورعاهما وللزميلات وللزملاء الأفاضل أساتذة جامعة الكويت ولطلابها وطالباتها ولخريجي وخريجات الجامعة وللشعب الكويتي الكريم.

إنها مناسبة عزيزة نستنكر فيها المراحل التي مرت على الجامعة وما قام به الأخوة الأفاضل السابقون من عمل جبار لإنشاء الجامعة يحدوهم في ذلك النية الصالحة والعمل الوطني الخالص وقد تخرج من جامعة الكويت أعداد كبيرة من أبناء وطننا العزيز تبوأ بعضهم المناصب العليا في الدولة كما تخرج منها أعداد كبيرة من أبناء الخليج العربي حصدوا ثمار تخرجهم بتدرجهم في الوظائف حتى أرتقوا إلى القيادات العليا للهرم الإداري ببلادهم من الوزراء والمدراء ولم يقتصر ذلك على الكويت والخليج العربي بل استفاد أبناء الوطن العربي من الدراسة في جامعة الكويت كذلك.

لقد تحمل الجيل الماضي من أبناء وطننا مسئولية قيام الدولة الحديثة بانشاء هيكلها الإداري والتنظيمي والمالي والسياسي وسيلتهم في ذلك الإخلاص لوطنهم وصدق نواياهم وآن لهذا الجيل أن يكمل المسيرة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتقه.

يا صاحب السمو : إن حضوركم الكريم بين أبنائكم المتفوقين من طلبة الجامعة كل عام لهو دليل على حرص سموكم على شباب هذا الوطن واعتزازكم به باعتباره ذخيره لبلدنا.

يا صاحب السمو: نحن نعيش في عالم متسارع الخطى في ظل التطور التكنولوجي والعلمي الهائل الذي يعيشسه العالم اليوم إن وتيرة هذا التسارع أصبحت مذهلة مما يصعب على بعض الدول اللحاق بهذا التطور وعلينا في دولة الكويت أن نعي ذلك وأن نضع في الحسبان أن هذا العالم المتسارع في الإبداع والتميز لن ينتظر اللحاق به مما يفرض على كل الجهات المختصة في بلدنا كل في مجال عمله أن يبذل الجهد للتعبير والاصلاح والإبتكار بعد أن أصبح ذلك من ضرورات المجتمعات المتحضرة وهذا ما نريد أن نوجه له نظر شبابنا الذي نفتخر بهم وبانجازاتهم.

يا صاحب السمو : إن تقدم الدول يقاس بإهتمامها بالتعليم وبما تقدمه له من دعم حيث تحرص على تخصيص نسبة عالية من ميزانياتها للتعليم بإعتبار أبنائها هم الإستثمار الحقيقي لهذه الدول وما نرجوه أن نحذو حذو هذه الدول مع الحرص على أن يكون ما يصرف من ميزانية التعليم في مكانه الصحيح والمناسب ووقف الهدر في ثروة الوطن العزيز. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات : لقد اجتهدتم في دراستكم فحصدتم ثمرة هذا الجهد ولم تبخل الجامعة بتقديم العلم والمعرفة على يد أساتذة أفاضل قدموا لكم عصارة فكرهم وكل ما يساعد على رقي فكركم وعلمكم وقد قطعتم مرحلة مهمة في حياتكم وعليكم الا تقفوا عند ذلك فأمامكم المستقبل مشرع على مصراعيه في مواصلة الدراسات العليا أو في العمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص والإبتكار والتميز في العمل وفي ذلك خدمة لوطنكم الذي وفر لكم كل وسائل العلم والمعرفة والمال في سبل تفوقكم فلا يبقى بعد ذلك شيء إلا رد الجميل له بالعمل والإنتاج والمساهمة في تطويره. أهنئكم وأهنىء أولياء أموركم على تخرجكم وتفوقكم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رعاه الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

بعدها ألقى مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري كلمة بهذه المناسبة هذا نصها: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين سموالشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الموقر معالي الوزراء المحترمين الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرة صاحب السمو يسعدني باسم الأسرة الجامعية أن أرحب بسموك أجمل ترحيب في رحاب جامعة الكويت وأن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسموكم على حضوركم ورعايتكم السامية لهذا الحفل الذي يأتي حرصا من سموكم على تشجيع وتكريم العلم والعلماء وهو حدث نعتز به وحافز لنا لبذل المزيد من العطاء ونسأل الله العلي القدير أن يمتعكم دوما بموفور الصحة والعافية كما يسعدني الترحيب بجميع ضيوف الجامعة الكرام في هذ اليوم المبارك باذن الله تعالى والذي نحتفل فيه بعدة مناسبات وهي: الاحتفال بتكريم كوكبة جديدة من خريجي جامعة الكويت المتفوقين ومستحقي درجتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2015 / 2016 والمناسبة الثانية هي الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة الكويت والمناسبة الثالثة والتي نتوج بها احتفال هذا اليوم التاريخي الأغر هي تشرف جامعة الكويت بإهداء سموكم حفظكم الله ورعاكم الدكتوراه الفخرية لما حققتموه من إنجازات ودور بارز ومؤثر في الحياة الكويتية والإسلامية والدولية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية وبما بذلتموه من جهود دؤوبة على الصعيد الإنساني مما جعل الكويت مركزا إنسانيا عالميا وتسمية سموكم قائدا للعمل الانساني.

أيها الحفل الكريم: لقد تم افتتاح الجامعة رسميا بتاريخ 27 من نوفمبر عام 1966 برعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الراحل المغفور له الشيخ صباح السالم الصباح طيب ثراه في مهرجان علمي وشعبي ضخم ومنذ لحظة تأسيسها الأولى كانت هذه الجامعة فكرة رائدة وحلم وطن يطمح للارتقاء في بدايات مساراته التنموية وكان الافتتاح انطلاقة كبرى للنهضة التعليمية في البلاد ونقلة حضارية فتحت أبواب العلم والثقافة والمعرفة لأجيال شابة وطموحة.

وقدمت الجامعة خلال نصف قرن من عمرها أعمالا متميزة وإنجازات هامة في المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية ساهمت بشكل فاعل في خدمة المجتمع والارتقاء به في كافة الميادين وانتشر خريجوها الذين نفتخر بهم في مختلف قطاعات العمل والإنتاج وتبوأوا المناصب الرفيعة وتحملوا مسئولية العمل الوطني على مختلف الأصعدة ليس فقط في وطننا الغالي بل في الدول الشقيقة والصديقة.

وقد حظيت الجامعة بالدعم والرعاية التامة من الدولة على مر العقود فكان لذلك أثر كبير في نموها وتقدمها وتطورها وأصبحت واحدة من الجامعات ذات السمعة الطيبه والعلاقات العلمية والثقافية الواسعة.

ويسعدني بهذه المناسبة العزيزة وهي مرور خمسين عاما على إنشاء الجامعة أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات والشكر والعرفان إلى جميع الأجيال الذين تعاقبوا على الجامعة والذين ساهموا بكل تفاني وإخلاص من الأخوة والأخوات الكرام وزراء التربية والتعليم العالي ومدراء الجامعة والأمناء العامين والقياديين ومنسوبي الجامعة السابقين والى الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة وموظفي الجامعة وخريجيها وطلبتها وإلى كل من ساهم بدعم مسيرة الجامعة من المؤسسات والهيئات والأفراد سواء من انتقل إلى رحمة الله تعالى أو من يشاركوننا في هذا الاحتفال الحضور أو من يتابعوننا من خلال البث المباشر فلكم جميعا كل الشكر والقدير والعرفان سائلين الله العلي القدير أن يجزي الجميع خير الجزاء. حضرة صاحب السمو: استأذن سموكم لتوجيه كلمة إلى أبنائنا الخريجين وبناتنا الخريجات ان تشرفكم اليوم بهذا التكريم الأبوي الذي خصكم به صاحب السمو أمير البلاد الوالد القائد لهو أرفع وسام تزدان به صدوركم وأنتم مقبلون على حياتكم العملية فهنيئا لكم ولذويكم نجاحكم وتفوقكم ونرجو أن تكونو على قدر المسئولية وحجم الأمانة التي يحملكم اياها وطن قدم ويقدم الكثير لأبنائه ونوصيكم بالمحافظة على وطنكم الغالي وتعزيز لحمته والحرص على قيم الصدق والإخلاص والبذل والعطاء الذي جبل عليها أهل الكويت فربطت بين قلوبهم وجمعتهم أسرة واحدة.

وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه باسم أسرة الجامعة أساتذة وطلاب وعاملين بأصدق عبارات الشكر والتقدير لسموكم على رعايتكم الدائمة لجامعة الكويت لتظل منارة للعلم والعلماء وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر مع تمنياتي للجميع بكل الخير والمحبة والتوفيق ولوطننا الغالي كل تقدم ورفعة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

ثم ألقت الطالبة دلال فيصل القملاس كلمة نيابة عن الطلبة المتفوقين هذا نصها: "حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح حفظه الله سعادة رئيس مجلس الأمة الموقرالسيد مرزوق علي ثنيان الغانم أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله أصحاب السعادة السفراء معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس الأستاذ الدكتور حسين أحمد الأنصاري مدير جامعة الكويت زميلاتي زملائي الأعزاء ضيوفنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته" حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى : إن سعادتنا اليوم يا صاحب السمو غامرة بتشريفكم لنا في رحاب جامعة الكويت قلعة العلم والعلماء فأهلا وسهلا يا والدنا العزيز وراعي نهضتنا وشكرا لقلبك المفتوح دائما لأبنائك وبناتك شباب الكويت فلك منا عاطر الثناء وصادق المحبة والولاء. ونحن يا صاحب السمو أبناؤك وبناتك نعاهدكم ونحن في هذا المقام على أن تكون بذرة حب وانتماء إلى وطننا الغالي الذي قدم لنا الكثير وغمرنا بفيضي الحب والحنان إلى أن جاءت هذه اللحظات الكريمة التي نترجم فيها كل معاني الحب إلى بلدنا الغالي ونهدي تفوقنا إليك يا صاحب السمو وإلى وطننا الحبيب والذي جاء بعد عناء وجد واجتهاد حتى تسهم في دعم مسيرة بلدنا الحبيب من أجل أن تكون الكويت دائما منارة للعلم والعلماء.

والدنا العزيز يحظى حفل هذا العام بأهمية خاصة لكونه يمثل ذكرى الاحتفال باليوبيل الذهي لجامعة الكويت ويتزامن معها تشرفنا نحن أبناؤك وبناتك خريجو العام 2015/ 2016 بتكريم سموكم حفظكم الله ورعاكم لنا والذي يبعث في قلوبنا مشاعر الفخر والاعتزاز والتميز .

وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا بتخرجنا من جامعة الكويت ونحن على أعتاب مرحلة جديدة فإننا يا صاحب السمو سنترجم حبنا لوطننا الغالي بتقديم أغلى ما نملك من معرفة وعلم لتطوير مواقع العمل ومجالات التنمية حتى تكون لبنة جديدة في بناء الوطن الغالي على قلوبنا نرد له جزءا من جميله وقطرة من بحره متعاونين يجمعنا حب الكويت وصدق الانتماء إليها. ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويمد في عمركم يا صاحب السمو ويجعلكم ذخرا للكويت وشعبها ويسبغ عليكم موفور الصحة والعافية.

ونجدد العهد لكم بأن نحفظ للكويت عهدها وأن نرد الجميل لوطننا الغالي بكل ما نملك من سلاح العلم والمعرفة متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".