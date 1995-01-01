سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل توزيع الشهادات على خريجي جامعة الكويت (2015-2016)
هذا ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس ومدير جامعة الكويت الدكتور حسين أحمد الأنصاري وكبار المسؤولين بالجامعة.
وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.
إنها مناسبة عزيزة نستنكر فيها المراحل التي مرت على الجامعة وما قام به الأخوة الأفاضل السابقون من عمل جبار لإنشاء الجامعة يحدوهم في ذلك النية الصالحة والعمل الوطني الخالص وقد تخرج من جامعة الكويت أعداد كبيرة من أبناء وطننا العزيز تبوأ بعضهم المناصب العليا في الدولة كما تخرج منها أعداد كبيرة من أبناء الخليج العربي حصدوا ثمار تخرجهم بتدرجهم في الوظائف حتى أرتقوا إلى القيادات العليا للهرم الإداري ببلادهم من الوزراء والمدراء ولم يقتصر ذلك على الكويت والخليج العربي بل استفاد أبناء الوطن العربي من الدراسة في جامعة الكويت كذلك.
لقد تحمل الجيل الماضي من أبناء وطننا مسئولية قيام الدولة الحديثة بانشاء هيكلها الإداري والتنظيمي والمالي والسياسي وسيلتهم في ذلك الإخلاص لوطنهم وصدق نواياهم وآن لهذا الجيل أن يكمل المسيرة بتحمل المسئولية الملقاة على عاتقه.
يا صاحب السمو : إن حضوركم الكريم بين أبنائكم المتفوقين من طلبة الجامعة كل عام لهو دليل على حرص سموكم على شباب هذا الوطن واعتزازكم به باعتباره ذخيره لبلدنا.
يا صاحب السمو: نحن نعيش في عالم متسارع الخطى في ظل التطور التكنولوجي والعلمي الهائل الذي يعيشسه العالم اليوم إن وتيرة هذا التسارع أصبحت مذهلة مما يصعب على بعض الدول اللحاق بهذا التطور وعلينا في دولة الكويت أن نعي ذلك وأن نضع في الحسبان أن هذا العالم المتسارع في الإبداع والتميز لن ينتظر اللحاق به مما يفرض على كل الجهات المختصة في بلدنا كل في مجال عمله أن يبذل الجهد للتعبير والاصلاح والإبتكار بعد أن أصبح ذلك من ضرورات المجتمعات المتحضرة وهذا ما نريد أن نوجه له نظر شبابنا الذي نفتخر بهم وبانجازاتهم.
يا صاحب السمو : إن تقدم الدول يقاس بإهتمامها بالتعليم وبما تقدمه له من دعم حيث تحرص على تخصيص نسبة عالية من ميزانياتها للتعليم بإعتبار أبنائها هم الإستثمار الحقيقي لهذه الدول وما نرجوه أن نحذو حذو هذه الدول مع الحرص على أن يكون ما يصرف من ميزانية التعليم في مكانه الصحيح والمناسب ووقف الهدر في ثروة الوطن العزيز. أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات : لقد اجتهدتم في دراستكم فحصدتم ثمرة هذا الجهد ولم تبخل الجامعة بتقديم العلم والمعرفة على يد أساتذة أفاضل قدموا لكم عصارة فكرهم وكل ما يساعد على رقي فكركم وعلمكم وقد قطعتم مرحلة مهمة في حياتكم وعليكم الا تقفوا عند ذلك فأمامكم المستقبل مشرع على مصراعيه في مواصلة الدراسات العليا أو في العمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص والإبتكار والتميز في العمل وفي ذلك خدمة لوطنكم الذي وفر لكم كل وسائل العلم والمعرفة والمال في سبل تفوقكم فلا يبقى بعد ذلك شيء إلا رد الجميل له بالعمل والإنتاج والمساهمة في تطويره. أهنئكم وأهنىء أولياء أموركم على تخرجكم وتفوقكم وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو ولي عهد الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح رعاه الله.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
وقدمت الجامعة خلال نصف قرن من عمرها أعمالا متميزة وإنجازات هامة في المجالات العلمية والبحثية والمجتمعية ساهمت بشكل فاعل في خدمة المجتمع والارتقاء به في كافة الميادين وانتشر خريجوها الذين نفتخر بهم في مختلف قطاعات العمل والإنتاج وتبوأوا المناصب الرفيعة وتحملوا مسئولية العمل الوطني على مختلف الأصعدة ليس فقط في وطننا الغالي بل في الدول الشقيقة والصديقة.
وقد حظيت الجامعة بالدعم والرعاية التامة من الدولة على مر العقود فكان لذلك أثر كبير في نموها وتقدمها وتطورها وأصبحت واحدة من الجامعات ذات السمعة الطيبه والعلاقات العلمية والثقافية الواسعة.
ويسعدني بهذه المناسبة العزيزة وهي مرور خمسين عاما على إنشاء الجامعة أن أتقدم بخالص التهاني والتبريكات والشكر والعرفان إلى جميع الأجيال الذين تعاقبوا على الجامعة والذين ساهموا بكل تفاني وإخلاص من الأخوة والأخوات الكرام وزراء التربية والتعليم العالي ومدراء الجامعة والأمناء العامين والقياديين ومنسوبي الجامعة السابقين والى الزملاء والزميلات أعضاء هيئة التدريس والهيئة الأكاديمية المساندة وموظفي الجامعة وخريجيها وطلبتها وإلى كل من ساهم بدعم مسيرة الجامعة من المؤسسات والهيئات والأفراد سواء من انتقل إلى رحمة الله تعالى أو من يشاركوننا في هذا الاحتفال الحضور أو من يتابعوننا من خلال البث المباشر فلكم جميعا كل الشكر والقدير والعرفان سائلين الله العلي القدير أن يجزي الجميع خير الجزاء. حضرة صاحب السمو: استأذن سموكم لتوجيه كلمة إلى أبنائنا الخريجين وبناتنا الخريجات ان تشرفكم اليوم بهذا التكريم الأبوي الذي خصكم به صاحب السمو أمير البلاد الوالد القائد لهو أرفع وسام تزدان به صدوركم وأنتم مقبلون على حياتكم العملية فهنيئا لكم ولذويكم نجاحكم وتفوقكم ونرجو أن تكونو على قدر المسئولية وحجم الأمانة التي يحملكم اياها وطن قدم ويقدم الكثير لأبنائه ونوصيكم بالمحافظة على وطنكم الغالي وتعزيز لحمته والحرص على قيم الصدق والإخلاص والبذل والعطاء الذي جبل عليها أهل الكويت فربطت بين قلوبهم وجمعتهم أسرة واحدة.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أتوجه باسم أسرة الجامعة أساتذة وطلاب وعاملين بأصدق عبارات الشكر والتقدير لسموكم على رعايتكم الدائمة لجامعة الكويت لتظل منارة للعلم والعلماء وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين حفظه الله وسمو رئيس مجلس الوزراء الموقر مع تمنياتي للجميع بكل الخير والمحبة والتوفيق ولوطننا الغالي كل تقدم ورفعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
والدنا العزيز يحظى حفل هذا العام بأهمية خاصة لكونه يمثل ذكرى الاحتفال باليوبيل الذهي لجامعة الكويت ويتزامن معها تشرفنا نحن أبناؤك وبناتك خريجو العام 2015/ 2016 بتكريم سموكم حفظكم الله ورعاكم لنا والذي يبعث في قلوبنا مشاعر الفخر والاعتزاز والتميز .
وفي هذه المناسبة الغالية على قلوبنا بتخرجنا من جامعة الكويت ونحن على أعتاب مرحلة جديدة فإننا يا صاحب السمو سنترجم حبنا لوطننا الغالي بتقديم أغلى ما نملك من معرفة وعلم لتطوير مواقع العمل ومجالات التنمية حتى تكون لبنة جديدة في بناء الوطن الغالي على قلوبنا نرد له جزءا من جميله وقطرة من بحره متعاونين يجمعنا حب الكويت وصدق الانتماء إليها. ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويمد في عمركم يا صاحب السمو ويجعلكم ذخرا للكويت وشعبها ويسبغ عليكم موفور الصحة والعافية.
ونجدد العهد لكم بأن نحفظ للكويت عهدها وأن نرد الجميل لوطننا الغالي بكل ما نملك من سلاح العلم والمعرفة متمسكين بعاداتنا وتقاليدنا وتعاليم ديننا الحنيف.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
بعدها تم تكريم القياديين السابقين بجامعة الكويت ثم تفضل سموه حفظه الله بتوزيع الشهادات على أوائل الخريجين كما تم تقديم هدية تذكارية لسموه بهذه المناسبة بعدها جرت مراسم منح الدكتوراه الفخرية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه من جامعة الكويت تقديرا واعتزازا لقيادته الحكيمة ودوره البارز والمؤثر في الحياة الكويتية والعربية والإسلامية والدولية وعلى جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والانسانية وعرفانا لما بذله سموه من جهود عظيمة على الصعيد الانساني والعالمي مما جعل دولة الكويت مركزا انسانيا عالميا وتوجت هيئة الامم المتحدة سموه بلقب قائد للعمل الانساني.
وقد غادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.
وفيما يلي أسماء السادة المكرمين الرواد الأوائل ممن تركوا بصمة واضحة في تشييد وإرساء دعامة التعليم العالي في دولة الكويت: 1 - الأستاذ الدكتور عبدالفتاح إسماعيل مدير جامعة الكويت من 1966 - 1972 2 - الأستاذ الدكتور عبدالعزيز كامل مدير جامعة الكويت من 1972 - 1973 3 - الأستاذ الدكتور عبدالوهاب البرلسي مدير جامعة الكويت من 1974 - 1976 4 - الأستاذ الدكتور حسن الإبراهيم مدير جامعة الكويت من 1976 - 1980 5 - الأستاذ الدكتور عبدالرزاق العدواني مدير جامعة الكويت من 1980 - 1985 6 - الأستاذ الدكتور عبدالمحسن العبدالرزاق مدير جامعة الكويت من 1985 - 1989 7 - الأستاذ الدكتور شعيب عبدالله الشعيب مدير جامعة الكويت من 1989 - 1993 8 - الأستاذ الدكتور فايزة محمد الخرافي مدير جامعة الكويت من 1993 - 2002 9 - الأستاذ الدكتور نادر عبدالله الجلال مدير جامعة الكويت من 2002 - 2006 10 - الأستاذ الدكتور عبدالله الفهيد مدير جامعة الكويت من 2006 - 2010 11 - الأستاذ الدكتور عبداللطيف أحمد البدر مدير جامعة الكويت من 2011 - 2015 12 - السيد أنور عبدالله النوري أمين عام جامعة الكويت من 1966 - 1978 13 - الدكتور عبدالله مبارك الرفاعي أمين عام جامعة الكويت من 1978 - 1986 14 - الدكتور حسين علي المحمود أمين عام جامعة الكويت من 1986 - 1991 15 - الدكتور خالد محمد السعد أمين عام جامعة الكويت من 1991 - 1995 16 - الأستاذ الدكتور سعد جاسم الهاشل أمين عام جامعة الكويت من 1995 - 1999 17 - الدكتور عصام سعد الربيعان أمين عام جامعة الكويت من 2003 - 2007 18 - الدكتور أنور خليفة اليتامى أمين عام جامعة الكويت من 2007 - 2011 19 - الأستاذ الدكتور نبيل عيسى اللوغاني أمين عام جامعة الكويت من 2013 - 2015 20 - الدكتور محمد عبداللطيف الفارس أمين عام جامعة الكويت من فبراير - ديسمبر 2016.
21 - الدكتور سليمان الشطي من خريجي الدفعة الأولى وألقى كلمة الخريجين في حفل تخرج الدفعة الاولى من خريجي جامعة الكويت 22 - الأستاذ الدكتور مبارك العبيدي أول معيد كويتي بالجامعة 1966 وأول عضو هيئة تدريس كويتي بالجامعة 1970 وأول عميد كويتي وعضو مجلس الجامعة من 1972 - 1974 وأول أستاذ كويتي بكلية العلوم بجامعة الكويت 1981.(كونا).
المواضيع الأكثر قراءة
هكذا تحارب فيس بوك الأخبار الزائفة
بدأت منصة فيسبوك بتنفيذ خطتها لمحاربة #الأخبار_الوهمية وحصرها عبر وسم تلك الأخبار بعبارة "غير متفق عليه"، بحيث نفذت شبكة التواصل الاجتماعي وعودها التي أطلقتها في ... التتمة
لجنة خليجية تبحث اولويات الخدمات الالكترونية لدول مجلس التعاون
بحثت اللجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهاأمس الاحد اولويات الخدمات الالكترونية المشتركة التي سيبدأ العمل بها بدول المجلس لتعزيز اعمال ... التتمة
الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو ينخفض إلى 323ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الاثنين عند مستوى 305ر0 دينار بينما انخفض اليورو إلى مستوى 323ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية واليابان تحتج
أطلقت كوريا الشمالية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أربعة صواريخ بالستية، سقط ثلاثة منها في المنطقة الاقتصادية لليابان، مما دفع الأخيرة إلى تقديم ... التتمة