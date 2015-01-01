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رئيسة لجنة المرأة: دور كبير للكويتيات في دعم مسيرة البناء والتنمية

2 hours 23 minutes ago
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الشيخة لطيفة الفهد الشيخة لطيفة الفهد

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