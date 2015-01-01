الرئيسية |  السياسي | محليات | كويتيون يترجمون حبهم للخير بالتفاعل مع حملة تبرعات اطلقها احد المدونين

كويتيون يترجمون حبهم للخير بالتفاعل مع حملة تبرعات اطلقها احد المدونين

40 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
صورة جماعية للناشطين الكويتيين في كينيا صورة جماعية للناشطين الكويتيين في كينيا

المواضيع الأكثر قراءة

دي ميستورا: مفاوضات جديدة بشأن سوريا هذا الشهر

دي ميستورا: مفاوضات جديدة بشأن سوريا هذا الشهر

قال المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستفان دي ميستورا إنه سيوجه الدعوات لأطراف مفاوضات جنيف حول الأزمة السورية، لعقد جولة خامسة جديدة من المفاوضات يوم ... التتمة

بيان رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بيوم المرأة

بيان رابطة طلبة جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بيوم المرأة

يمر علينا يوم المرأة العالمي في الثامن من مارس في كل عام كيوم نستذكر فيه ونركز على قضايا المرأة المتعددة، غير راغبين في أن ... التتمة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 77 سنتا ليبلغ 88ر51 دولار

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض أمس 77 سنتا ليبلغ 88ر51 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 77 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 88ر51 دولار أمريكي مقابل 65ر52 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر ... التتمة

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 322ر0

الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار عند 305ر0 واليورو عند 322ر0

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الخميس عند مستوى 305ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 322ر0 دينار مقارنة بأسعار صرف ... التتمة