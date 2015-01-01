توفير الرعاية السكنية للمواطن من صميم رؤية (كويت جديدة 2035)
ولهذا الغرض رصدت الدولة مليارات الدنانير من أجل توفير متطلبات الأسرة الكويتية من الرعاية السكنية وجعلت هذا الهدف أولوية حكومية بارزة تمثلت في مشاريع المدن الإسكانية الضخمة القائمة والجاري بناؤها كمدن جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد وشمال غرب الصليبيخات والمطلاع والخيران القائم ومدينة الحرير السكنية. (كونا)
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