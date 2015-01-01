توفير الرعاية السكنية للمواطن من صميم رؤية (كويت جديدة 2035)

يعتبر توفير الرعاية السكنية للمواطن الكويتي من صميم رؤية (كويت جديدة 2035) من خلال إنشاء وتوزيع آلاف البيوت والقسائم والشقق السكنية في مختلف مناطق البلاد.

ولهذا الغرض رصدت الدولة مليارات الدنانير من أجل توفير متطلبات الأسرة الكويتية من الرعاية السكنية وجعلت هذا الهدف أولوية حكومية بارزة تمثلت في مشاريع المدن الإسكانية الضخمة القائمة والجاري بناؤها كمدن جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد وشمال غرب الصليبيخات والمطلاع والخيران القائم ومدينة الحرير السكنية. (كونا)