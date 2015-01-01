الحربي: مبادرات اهل الكويت الصحية تجسد القيم الوطنية الاصيلة

اكد وزير الصحة الدكتور جمال الحربي ان مبادرات اهل الكويت في اقامة المشاريع الصحية لها الاثر الايجابي الكبير في تجسيد القيم الوطنية الاصيلة التي تسود المجتمع الكويتي.

جاء ذلك في كلمة للحربي اليوم الاحد في افتتاح مركز المرحوم عبد الرحمن عبد الله الزيد الصحي في منطقة غرب مشرف.

وأضاف ان المركز الذي اقيم على مساحة 7000 متر مربع ومكون من دورين ومواقف سيارات مساحتها 4000 متر مربع تبلغ تكلفته اكثر من مليون دينار كويتي مؤكدا ان المركز الجديد رفع عدد المراكز الصحية في منطقة حولي الصحية الى 17 مركزا.

وبين الحربي ان المركز يضم عيادات الطوارئ والطب العام وعيادات رعاية مرضى السكر وفحص قاع العين والعناية بالقدم لمرضى السكري والتغذية والصيدلية والمختبرات وغرف فحص الدم والتعقيم والخدمات.

وأفاد ان المركز يضم ايضا مختبرا لأشعة الاسنان وعيادات الامراض المزمنة والعيادات التخصصية ورعاية الامومة والسونار والصحة الوقائية والتطعيمات وعيادات الطفل السليم والسمع والنطق اضافة الى الخدمات الوقائية والعلاجية وتعزيز الصحة.

وذكر ان رؤية الوزارة لتطوير منظومة الرعاية الصحية الاولية تكمن في تجهيز المراكز وفقا لاحدث المواصفات والمعايير العالمية بما يمكن معه تقديم الرعاية الصحية المتكاملة المراعية لحقوق وسلامة المرضى وخصوصيتهم.

وجدد الحربي في تصريح للصحافيين على هامش الافتتاح تأكيده على فتح تحقيق عاجل بواقعة (الجراح) الذي اقدم على تصوير مريضة شبه عارية اثناء اجرائه عملية شفط الدهون ونشره عبر مقطع فيديو على حسابه ب(الفيس بوك).

وقال "طلبت من ادارة التراخيص الصحية فتح تحقيق عاجل واستدعاء الطبيب وعمل تفتيش على المركز الذي اجريت فيه العملية لاخذ المعلومات كاملة عن الواقعة وبناء عليه ستقوم لجنة التراخيص الطبية واللجنة العليا للتحقيقات بالتحقيق في ملابسات الواقعة ". (كونا)