(الطيران المدني): حركة الملاحة الجوية طبيعية في مطار الكويت رغم حالة الغبار

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للطيران المدني منصور الهاشمي اليوم الاثنين أن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي تسير بصورة طبيعية رغم حالة الغبار التي تشهدها البلاد.

وقال الهاشمي : إن مدى الرؤية الحالية يبلغ نحو 1600 متر وإن الرحلات القادمة والمغادرة من شركات الطيران لم تتأثر بتاتا بحالة الجو الحالية.

وذكر أن الرؤية المسموح بها في الإقلاع والهبوط تتراوح ما بين 300 و 500 متر وذلك حسب طراز الطائرة.

ووفق ما أفادت به إدارة الأرصاد الجوية الكويتية على موقعها الإلكتروني فإن البلاد تتأثر حاليا بنشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا في الساعة.

أما الرياح فتكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية مثيرة للغبار تقل معها الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض المناطق مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا. (كونا)