سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل تخريج الدفعة (43) لطلبة ضباط الشرطة

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح اليوم حفل تخريج الدفعة 43 من الطلبة الضباط والدفعة 28 من الطلبة ضباط الاختصاص والدفعة 9 من طالبات الاختصاص بمعهد الشرطة النسائية وذلك بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية.

ووصل موكب سموه إلى مكان الحفل حيث استقبل بكل حفاوة وترحيب من قبل كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ومستشار وزير الداخلية الفريق أول متقاعد سليمان الفهد ووكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء محمود الدوسري ووكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع شؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ فيصل نواف الأحمد والوكلاء المساعدين بوزارة الداخلية.

وشهد حفل التخرج سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح وكبار المسؤولين بالدولة وجمع غفير من أهالي الطلبة الخريجين والمواطنين.

وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم قام أحد ضباط الوزارة بتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم بعدها ألقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب كلمة في ما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم سيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح حفظكم الله معالي السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر أصحاب السمو والمعالي الشيوخ الموقرين سيدي سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزاء حفظه الله معالي الوزراء المحترمين اهالي الخريجين والخريجات الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل معاني الإخلاص والوفاء مشفوعة بايات الطاعة والولاء يشرفنا أن نرحب بسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي العهد حفظه الله على رعايتهما السامية لحفل تخريج دفعة من أبنائكم وبناتكم الخريجين والخريجات الذين حصلوا على قدر كبير من المواهب والمهارات التي ترسخ في نفوسهم قيم الولاء والإنتماء والتضحية في سبيل الوطن.

إن أبناءك يا صاحب السمو ارتكزوا على قناعة ثابتة عنوانها حب الوطن شرفا وفخرا وعزما لايلين واهبين أنفسهم للتضحية في سبيله بكل إخلاص وتفان واضعين نصب أعينهم الكويت أولا وأخيرا بارين بقسمهم على حمايتها والدفاع عنها بالغالي والنفيس مستنيرين بتوجيهات سموكم نبراسا وبحب الكويت دليلا ارض المحبة والوفاء بلد الخير والعطاء.

نسأل الله العلي العظيم أن يديم على بلادنا نعمة الامن والامان وأن يجمعنا دائما على حبها والإخلاص لها ونبتهل إلى الباري عز وجل أن يحفظ سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسيدي سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح حفظه الله وأن يديم عليهما الصحة والعافية وعلى وطننا التقدم والإزدهار والإستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرعاية الكريمة لسموكم حفظكم الله ورعاكم إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب الدعاء.

والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته.

ثم بدأت مراسم تسليم علم الأكاديمية من طلبة الدفعة 43 إلى الدفعة 44 وتلاها القرار الوزاري والنتائج النهائية للخريجين والخريجات بقوة الشرطة ألقاها مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بالتكليف اللواء ناصر ناصر بورسلي.

بعد ذلك قام قائد طابور العرض بالاستئذان من سموه حفظه الله ببدء مراسم العرض العام كما تم تقديم عرض للخيالة ومهارات عسكرية خاصة أعقبه دخول الخريجين والخريجات إلى ساحة العرض لأداء القسم والذي ألقاه مدير كلية الشرطة العقيد علي جاسم الوهيب.

ثم تفضل سموه بتوزيع الجوائز والشهادات على المتفوقين من الخريجين والخريجات كما تم إهداء سموه حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد درع الأكاديمية.

وفي الختام تم عزف السلام الوطني إيذانا بانتهاء الحفل وقد غادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب. (كونا)