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سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل تخريج الدفعة (43) لطلبة ضباط الشرطة

2 hours 9 minutes ago
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سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل تخريج الدفعة (43) لطلبة ضباط الشرطة

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