الفلكي السعدون: اليوم يتساوي الليل والنهار في الكويت

قال الفلكي والمؤرخ الكويتي عادل السعدون ان تساوي الليل والنهار في الكويت يقع اليوم الخميس ولكل منهما 12 ساعة تقريبا.

وأوضح السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه في 16 مارس من كل عام يتساوى الليل والنهار في بعض مناطق الكرة الأرضية ومنها الكويت حيث تشرق الشمس الساعة الخامسة والدقيقة 57 صباحا وتغيب الساعة الخامسة والدقيقة 57 مساء فيكون طول النهار 12 ساعة وطول الليل 12 ساعة.

وأفاد بأن تساوي الليل والنهار بالعالم بشكل عام سيكون في 21 مارس عند تتعامد الشمس على خط الاستواء وتبدأ بالصعود شمالا نحو مدار السرطان وبهذا فان لكل بلد يومه الخاص بالتساوي والذي يختلف من بلد لاخر ويعود سبب ذلك ان الارض وهي تدور حول الشمس فان مدارها له شكل اهليجي وليس دائري.

وأضاف انه في عموم الدول التي تقع شمال الكرة الارضية يتساوى الليل والنهار بها قبل 21 مارس بعدة ايام ويختلف ذلك حسب ارتفاع موقعها من خط الاستواء والدول التي تقع جنوب خط الاستواء يتساوى بها الليل والنهار بعد تاريخ 21 مارس.

وقال السعدون انه في 22 يونيو المقبل سوف يحدث الانقلاب الصيفي فيكون النهار في غاية الطول والليل في غاية القصر وتكون الشمس في غاية صعودها عن خط الاستواء حيث ستقع على مدار السرطان (5ر23 درجة شمالا). (كونا)