الفلكي السعدون: اليوم يتساوي الليل والنهار في الكويت
وأوضح السعدون في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) انه في 16 مارس من كل عام يتساوى الليل والنهار في بعض مناطق الكرة الأرضية ومنها الكويت حيث تشرق الشمس الساعة الخامسة والدقيقة 57 صباحا وتغيب الساعة الخامسة والدقيقة 57 مساء فيكون طول النهار 12 ساعة وطول الليل 12 ساعة.
وأفاد بأن تساوي الليل والنهار بالعالم بشكل عام سيكون في 21 مارس عند تتعامد الشمس على خط الاستواء وتبدأ بالصعود شمالا نحو مدار السرطان وبهذا فان لكل بلد يومه الخاص بالتساوي والذي يختلف من بلد لاخر ويعود سبب ذلك ان الارض وهي تدور حول الشمس فان مدارها له شكل اهليجي وليس دائري.
وأضاف انه في عموم الدول التي تقع شمال الكرة الارضية يتساوى الليل والنهار بها قبل 21 مارس بعدة ايام ويختلف ذلك حسب ارتفاع موقعها من خط الاستواء والدول التي تقع جنوب خط الاستواء يتساوى بها الليل والنهار بعد تاريخ 21 مارس.
وقال السعدون انه في 22 يونيو المقبل سوف يحدث الانقلاب الصيفي فيكون النهار في غاية الطول والليل في غاية القصر وتكون الشمس في غاية صعودها عن خط الاستواء حيث ستقع على مدار السرطان (5ر23 درجة شمالا). (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره حفل تخريج الدفعة (43) لطلبة ضباط الشرطة
تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيم صباح اليوم حفل تخريج الدفعة 43 من الطلبة الضباط والدفعة ... التتمة
توقيع اتفاقيات بين السعودية والصين بنحو 65 مليار دولار
استقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصل أمس إلى بكين المحطة الخامسة في جولته الآسيوية، ... التتمة
سعر برميل النفط الكويتي يرتفع أمس 45 سنتا ليبلغ 24ر48 دولار
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 45 سنتا في تداولات امس ليبلغ 24ر48 دولار أمريكي مقابل 79ر47 دولار للبرميل في تداولات الثلاثاء الماضي وفقا للسعر ... التتمة
هولندا.. فوز الحزب الحاكم بالمركز الأول في الانتخابات العامة واليمين المتطرف ثانيًا
حقق حزب "الشعب للحرية والديمقراطية" الفوز في الانتخابات العامة في هولندا، التي أجريت أمس الأربعاء، فيما احتل حزب "الحرية" اليميني المتطرف المركز الثاني. ... التتمة