سفير الكويت بأنقرة: زيارة سمو الامير لتركيا امتداد للعلاقات التاريخية الوثيقة

أكد سفير دولة الكويت لدى تركيا غسان الزواوي أهمية الزيارة التي سيقوم بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى أنقرة يوم غد الاثنين مشيرا الى انها تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين الكويت وتركيا.

واعرب السفير الزواوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاحد عن الامل في ان يكون لزيارة سمو امير البلاد الاثر الكبير في تطوير العلاقات الكويتية- التركية في شتى المجالات بما يخدم المصلحة المشتركة.

واشاد بعمق العلاقات التي تربط البلدين موضحا ان هناك توافقا كبيرا بين الكويت وتركيا في مفاصل الحياة السياسية والمواقف لاسيما في الجانب الانساني المتمثل في دعم اللاجئين السوريين.

واضاف ان تركيا تحملت العبء الأكبر في استضافة ثلاثة ملايين لاجئ سوري وتوفير المستلزمات الضرورة لهم في حين أدى سمو أمير البلاد دورا " مهما وحاسما " في دعم الوضع الانساني في سوريا وذلك من خلال استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين وانشاء قرية لإيواء اللاجئين السوريين في مدينة (كليس) جنوب تركيا.

وذكر ان دولة الكويت من خلال مؤسساتها وجمعياتها الخيرية لاتزال تقدم المساعدات للاجئين السوريين في تركيا بالتعاون مع المؤسسات والجمعيات الاغاثية التركية. وأوضح ان سمو الامير سيجري مباحثات رسمية مع الرئيس رجب طيب اردوغان تعقبها مباحثات مماثلة بين وفدي البلدين يتوقع ان تتوج بتوقيع اتفاقيات عدة لتعزيز التعاون في مجالات الدفاع والشؤون الاسلامية والسياحة وكذلك الاقتصاد.

وقال ان القطاعين العام والخاص في دولة الكويت سجلا حضورا لافتا في تركيا ويؤديان دورا مهما في الاستثمار في قطاعات مهمة مثل البنوك والعقار والسياحة وذلك بفضل ما توفره الحكومة التركية من فرص كبيرة وجاذبة للمستثمرين. (كونا)