الرئيس التركي يعتزم تقليد سمو الأمير "وسام الدولة"

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقليد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، "وسام الدولة" على هامش زيارة رسمية إلى تركيا غدًا الاثنين.

وفي بيان صادر عنه، اليوم الأحد، قال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية إن أمير الكويت سيصل العاصمة أنقرة غدًا في إطار زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس أردوغان.

وأوضح البيان، أن أردوغان سيُقلّد ضيفه "وسام الدولة"، خلال الزيارة المقرر استمرارها لغاية الأربعاء المقبل، وهو أرفع وسام يقدّمه رئيس الجمهورية في تركيا.

وبحسب البيان ذاته، فإنخ من المتوقع أن يتخلل الزيارة، توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات مختلفة بين تركيا والكويت، ومباحثات حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأضاف: "ستُساهم هذه الزيارة بتطوير التعاون بشكل أكبر على صعيد علاقاتنا الممتازة في الوقت الراهن مع الكويت من جهة، ومجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى".

(الأناضول)

