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سمو الأمير يرعى الاحتفال بمرور 65 عاما على مسيرة التخطيط في الكويت

3 hours 52 minutes ago
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سمو الشيخ جابر المبارك خلال حضوره الاحتفالية سمو الشيخ جابر المبارك خلال حضوره الاحتفالية

تحت رعاية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وبحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء أقيمت صباح اليوم بمركز جابر الأحمد الثقافي احتفالية مرور خمسة وستين عاما على مسيرة التخطيط في دولة الكويت.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في كلمة لها بهذه المناسبة أن المجلس الأعلى للتخطيط يأتي على رأس الهرم التخطيطي في دولة الكويت الذي يزخر بكوكبة من الشخصيات التي نفخر بخبراتها المتميزة والمتراكمة.

وأشارت الصبيح إلى أن تلك الشخصيات هم من خيرة العقول الوطنية العلمية والعملية والتي لها القدرة على تشخيص الحالة الوطنية في أوضح صورها وتقديم انجح الحلول لتحدياتها.

وقالت إن لصاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بصمات تاريخية في ترسيخ العملية التخطيطية بمراحلها المختلفة منذ أن كان سموه عضوا في اللجنة التنفيذية العليا لمجلس الإنشاء عام 1954.

وأضافت: لقد استطاع المجلس الأعلى للتخطيط في إعداده الخطط الخمسية أن يواكب المستجدات والمتغيرات والتطورات التي توالت على وطننا العزيز.

وأشارت إلى أن المجلس انتقل من أسلوب التخطيط من أعلى الذي يتطلب التنسيق الشامل بين جهاز التخطيط والجهات التنفيذية بالدولة الى أسلوب التخطيط من أسفل الذي قام على مبدأ مسح الحاجات الفعلية لمختلف القطاعات بالدولة ووضع برامج خاصة بالمشروعات الاستثمارية.

من جهة أخرى أكد رئيس لجنة التنمية الاقتصادية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ناصر عبدالله الروضان في كلمة له أن رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه- وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء هذه المناسبة المباركة يترجم اهتمام القيادة السياسية بأهمية التخطيط الفاعل.

وأضاف أن هذا التخطيط يقوم على الواقعية ووضوح الأهداف والغايات ويحقق الاستثمار الأمثل للإمكانات والموارد ويختزل الجهد والوقت والمال ويعزز روح العمل الإيجابي وإشراك الجميع في تحمل مسؤوليته في مشروع البناء الوطني الشامل ويلبي آمال وتطلعات المواطنين نحو مستقبل زاهر مستقر.

وقال الروضان: لقد أدرك جيل القدوة أهمية التخطيط في تجسيد إرادة التغيير والانتقال الى آفاق جديدة من الطموحات والإنجازات التي تدفع مسيرة التنمية والتقدم والرخاء.

عقب ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن مسيرة التخطيط في دولة الكويت احتوى على عدد من المقابلات الشخصية مع بعض المسؤولين في المجلس الأعلى للتخطيط تحدثوا خلالها عن أبرز المراحل التي مرت بها مسيرة التخطيط في الكويت.
حضر الحفل عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.


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