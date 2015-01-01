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(الأوقاف): السعودية توافق على زيادة عدد الحجاج الكويتيين إلى 8 آلاف

54 minutes ago
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خليف الأذينة خليف الأذينة

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