الدعيج يؤكد اهمية دور الاعلام في تعزيز الحوار وصناعة الرأي العام
وقال الشيخ مبارك الدعيج في تصريح ل(كونا) على هامش مشاركته في مؤتمر (الاعلام ناشر حضارات وهمزة وصل للحوار) المنعقد حاليا في بيروت ان وسائل الاعلام المسؤولة التي تتحرى المصداقية في نقل الاخبار تؤدي دورا اساسيا في بناء القيم الايجابية بالمجتمعات وتعزيزها ومواجهة الظواهر السلبية التي تسعى لتقويضها.
وشدد على اهمية دور الاعلام في تعزيز الحوار بين الثقافات والاديان والبناء على التنوع في صناعة غد افضل للمجتمعات الوطنية وللانسان اينما كان.
واوضح ان الاعلام شهد تطورا بدخول عناصر جديدة وتقنيات غيرت من الاسلوب التقليدي وأثرت ايجابيا على سرعة نقل الخبر والصورة الا انها أدت الى تدفق هائل في المعلومات على حساب الدقة والمصداقية.
واكد الشيخ مبارك أهمية مؤتمر (الاعلام ناشر حضارات وهمزة وصل للحوار) ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وسائل الاعلام من خلال خطط عمل مستقبلية.
وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد افتتحت يوم أمس الاثنين مؤتمرها الدولي لمناقشة دور الإعلام في تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان وصناعة الرأي العام ومواجهة الإرهاب.
ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين عدد كبير من مديري وكالات الأنباء العربية والدولية اضافة الى مسؤولين في وزارات الاعلام العربية والاجنبية وكذلك اكاديميين وخبراء في مجالات الأمن والاقتصاد وحوار الثقافات. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
"جنيف".. جولة جديدة لدي ميستورا تشمل السعودية وروسيا
أعلن نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق عن جولة جديدة للمبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا تشمل السعودية وروسيا.وبحسب الأمم المتحدة يتواجد ... التتمة
سمو رئيس الوزراء يمثل سمو نائب الأمير وولي العهد بحفل خريجي جامعة الكويت
تحت رعاية سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وبحضور سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ممثلا لسموه أقيم مساء اليوم ... التتمة
أعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية يشاركون في لجان الاتحاد البرلماني العربي
شارك أعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية في اللجان المتخصصة في المؤتمر الـ 24 للإتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة المغربية الرباط. وحضر وكيل الشعبة البرلمانية ... التتمة
باحثان كويتيان يحصدان جائزتي في المنتدى الاحصائي الخليجي الاول
حصد الباحثان الكويتيان خالد الربيع ولطيفة الفداغي جائزتي مسابقة (البحث الاحصائي للشباب) في المنتدى الاحصائي الخليجي الاول والتي أقامها المركز الاحصائي لدول مجلس ... التتمة