الدعيج يؤكد اهمية دور الاعلام في تعزيز الحوار وصناعة الرأي العام

الشيخ مبارك الدعيج

اكد رئيس اتحاد وكالات الانباء العربية رئيس مجلس الادارة المدير العام لوكالة الانباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج اليوم الثلاثاء اهمية الدور الذي يؤديه الاعلام في تعزيز آليات الحوار وصناعة الرأي العام على أسس سليمة.

وقال الشيخ مبارك الدعيج في تصريح ل(كونا) على هامش مشاركته في مؤتمر (الاعلام ناشر حضارات وهمزة وصل للحوار) المنعقد حاليا في بيروت ان وسائل الاعلام المسؤولة التي تتحرى المصداقية في نقل الاخبار تؤدي دورا اساسيا في بناء القيم الايجابية بالمجتمعات وتعزيزها ومواجهة الظواهر السلبية التي تسعى لتقويضها.

وشدد على اهمية دور الاعلام في تعزيز الحوار بين الثقافات والاديان والبناء على التنوع في صناعة غد افضل للمجتمعات الوطنية وللانسان اينما كان.

واوضح ان الاعلام شهد تطورا بدخول عناصر جديدة وتقنيات غيرت من الاسلوب التقليدي وأثرت ايجابيا على سرعة نقل الخبر والصورة الا انها أدت الى تدفق هائل في المعلومات على حساب الدقة والمصداقية.

واكد الشيخ مبارك أهمية مؤتمر (الاعلام ناشر حضارات وهمزة وصل للحوار) ودوره في تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وسائل الاعلام من خلال خطط عمل مستقبلية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد افتتحت يوم أمس الاثنين مؤتمرها الدولي لمناقشة دور الإعلام في تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان وصناعة الرأي العام ومواجهة الإرهاب.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر يومين عدد كبير من مديري وكالات الأنباء العربية والدولية اضافة الى مسؤولين في وزارات الاعلام العربية والاجنبية وكذلك اكاديميين وخبراء في مجالات الأمن والاقتصاد وحوار الثقافات. (كونا)