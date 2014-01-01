الملتقى الإعلامي العربي الـ 14 ينطلق 22 أبريل المقبل

أعلنت اللجنة التنفيذية للملتقى الإعلامي العربي بدء التحضيرات لأعمال الملتقى في دور الانعقاد ال14 الذي سيقام في الفترة بين 22 و 25 أبريل المقبل برعاية سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وقال الأمين العام للملتقى ماضي الخميس في تصريح صحافي اليوم الأحد إن الملتقى سيشارك فيه عدد من وزراء الخارجية ووزراء الإعلام وملاك المؤسسات الإعلامية العربية المختلفة وكبار المسؤولين فيها.

وأضاف الخميس أن الملتقى تشارك فيه أيضا نخبة من الإعلاميين والكتاب والصحافيين والمذيعين والفنانين إضافة الى الأكاديميين وأساتذة الإعلام وطلبة كليات الإعلام في الجامعات العربية المختلفة.

وأوضح أن الملتقى سيناقش عددا من القضايا الإعلامية المهمة التي تأتي تزامنا مع ما تشهده المجتمعات العربية من تغيرات يأتي الإعلام في مقدمتها.

وأشار إلى تأثير الاعلام المباشر على مختلف مناحي الحياة لافتا إلى أهمية حرية الرأي والتعبير والإبداع والاتصال المكفولة دون تمييز في إطار المسؤولية الاجتماعية للاعلام.

وأكد الخميس الدور الكبير الذي يؤديه الإعلام في صناعة الرأي العام وفي الرقابة والمساءلة ونشر الحقيقة للجمهور دون تمييز بمهنية وموضوعية إسهاما منه في ضبط العملية الإعلامية المتطورة بشكل مستمر ومتسارع في المنطقة.

وبين أن زياد الاهتمام بوسائل الاعلام بشكل لافت في الآونة الأخيرة يأتي لما يمر به العالم من أحداث سياسية واجتماعية واقتصادية تستوجب التوقف عندها ومتابعة هذه المجريات خطوة بخطوة للوقوف على المجريات والأحداث التي نمر بها.

وأشاد بدور المنظمات والمؤسسات الإعلامية وملاك وسائل الإعلام الورقية والمسموعة والمرئية والإلكترونية المشاركة بالملتقى الإعلامي العربي ال14 بصفتهم أسرة مهنية واحدة تستمد كرامتها وقدرتها من ولائها للحقيقة.

وذكر الخميس أن تلك الجهات تؤمن بوحدة الدولة وسلامة المجتمع وحراسة مصالحه والحفاظ على التراث الإنساني ومنظومة القيم الأخلاقية واحترام تعدد الآراء وتنوعها والالتزام بالتعدد والتنوع الثقافي والحريات العامة للمواطنين المنصوص عليها في الدساتير ومواثيق حقوق الانسان.

وأعرب عن تقديره البالغ لموقف الحكومة الكويتية وعلى رأسها سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لما توليه من اهتمام ورعاية للأنشطة الإعلامية التي تنظمها هيئة الملتقى ليكون الملتقى الاعلامي العربي الحدث الأبرز في مسيرة الإعلام العربي باختلاف مجالاته وتخصصاته.

وأسس الملتقى الإعلامي العربي في دولة الكويت عام 2003 ويهدف الى تطوير الخطاب الإعلامي العربي وتطوير إمكانات وقدرات الإعلاميين العرب والمؤسسات الإعلامية.

ويعقد الملتقى العديد من الأنشطة والفعاليات في مختلف الدول العربية وهو عضو مراقب في اللجنة الدائمة للاعلام ومجلس وزراء الإعلام العرب في جامعة الدول العربية. (كونا)