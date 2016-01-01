(الصندوق الكويتي للتنمية) يوقع مع مفوضية الأمم المتحدة اتفاقية منحة لمساعدة اللاجئين السوريين

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد اتفاقية منحة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 10 ملايين دولار امريكي لتقديم الدعم وتحسين الأحوال المعيشية بمخيمات للاجئين السوريين في شمال العراق.

وأكد المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) التزام دولة الكويت على مدى الاجتماعات الثلاث السابقة التي عقدت في البلاد بتخصيص 250 مليون دولار امريكي لتقديم التعهدات الإنسانية ودعم اللاجئين السوريين خاصة في الدول المجاورة.

وأوضح البدر ان المنحة تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين خاصة ان اعدادهم كبيرة ويعيشون في ظروف بيئية صعبة مؤكدا أن الصندوق اقر في اجتماع سابق مع مفوضية الأمم المتحدة لتوقيع هذه الإتفاقية والتي تهدف إلى دعم وخدمة اللاجئين وبناء المخيمات في مناطق شمال العراق.

وذكر أن المنحة شاملة من دولة الكويت وبتمويل من موارد الصندوق الكويتي للتنمية وهي المساهمة الأولى التي يقدمها إلى المفوضية للتركيز على تقديم الدعم لمشاريع وضع المياه والصحة والصرف الصحي وحالة المآوي في خمسة مخيمات تستضيف اكثر من 97 ألف لاجئ سوري في دهوك وإربيل في شمال العراق.

من جهتها قالت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كيلي كليمنتس في بيان صحافي صادر عن الصندوق إن المساهمة السخية المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مرحب بها وقد أتت في الوقت المناسب حيث تخطت أعداد اللاجئين السوريين في المنطقة حول ال 5 ملايين شخص.

وأضافت أن "هناك عائلات سورية عديدة في شمال العراق نزحت منذ فترات زمنية طويلة وهي تعيش في ظروف صعبة تحتاج إلى تضامننا الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأكدت أن المساهمة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية تعكس الجهود الإنسانية الرائدة التي تبذلها الكويت كما أنها تشكل التزاما حقيقيا بتوفير مستقبل أكثر إشراقا للاجئين.

وافادت بأن دولة الكويت حتى عام 2016 قدمت مساهمة بقيمة 360 مليون دولار إلى المفوضية لحل الأزمة التي يعاني منها اللاجؤون في سوريا والعراق مبينة أن "الكويت كانت أكبر جهة مانحة للفرد وسادس أكبر جهة مانحة للمفوضية في العالم في عام 2015".

وأوضحت أن دولة العراق تستضيف اليوم أكثر من 230 ألف لاجئ سوري يعيش معظمهم في المناطق الشمالية للبلاد في إربيل ودهوك والسليمانية فضلا عن 90 ألف لاجئ يعيشون داخل المخيمات أي حوالي 40 في المئة.

وأضاف بيان الصنوق إن مشروع المفوضية الممول من منحة الصندوق الكويتي للتنمية لتحسين الأحوال المعيشية في مخيمات اللاجئين يشمل على تحسين 1200 مسكن للايواء في مخيم (دوميز 1) و 300 مسكن للايواء في مخيم (دوميز 2) في محافظة دهوك.

واضاف أن المشروع يعمل على إنشاء 150 مسكنا للايواء في مخيم دوميز (1) في محافظة دهوك لافتا إلى أن المشروع يشمل تشييد قنوات مفتوحة في مخيم (دوميز 1) في محافظة دهوك للصرف الصحي إضافة إلى توريد وتركيب معدات تعمل بالطاقة الشمسية لإنارة الطرق داخل المخيمين (دوميز 1) و(دوميز 2).

ولفت إلى أن المشروع يتضمن ايضا تشييد طرق مسفلتة في مخيم قوشتابة إضافة إلى توريد وتركيب 10 مضخات للماء تعمل بالطاقة الشمسية في كل من مخيمات ( باسيرما ودار شكران و وكوارقوسك وقوشتابة) علاوة على الخدمات الاستشارية اللازمة للاشراف على تنفيذ الأعمال.

يذكر أن هذه الإتفاقية أبرمت في إطار الإتفاقية الإطارية بين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين والصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية والتي عقدت في شهر مايو عام 2016 بشأن التضامن والتعاون المشترك بينهما فيما يكون من شأنه تعزيز ودعم جهودها وأهدافهما الإنسانية الرامية لمساعدة اللاجئين والعائدين والنازحين بما في ذلك اللاجئين السوريين. (كونا)