الخطوط الكويتية تتسلم طائرة (مسكان) السادسة من طراز (بوينغ 777) للمدى الطويل
وقالت رئيسة مجلس الإدارة الرئيسة التنفيذية للشركة رشا الرومي في تصريح صحافي عقب وصول الطائرة إلى مطار الكويت الدولي ان اسطول الشركة يبلغ الآن 25 طائرة ما سيعزز من زيادة طاقتها الاستيعابية على الوجهات ذات المدى الطويل.
واعربت الرومي عن امتنانها للدعم من جانب الكويتيين والحكومة الكويتية وأصحاب القرار لخطط التوسع في أسطول الكويتية موضحة أن (الكويتية) تمثل داعما أساسيا ومحركا لمسيرة التنمية التي تبنتها الحكومة الكويتية لتصبح دولة الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذبا للاستثمار.
وذكرت ان الطائرة (مسكان) ستباشر أعمالها التجارية في غضون أيام حيث ستساند مع جميع طائرات (الكويتية) الجديدة الأخرى العمليات التشغيلية على وجهاتها الدولية لاسيما إلى لندن ونيويورك وفرانكفورت إضافة إلى دكا ومانيلا وبانكوك تباعا.
وافادت ان (مسكان) ستساعد على استيعاب الزيادة في الطلب على وجهات (الكويتية) خلال فترة الصيف وذلك بعد زيادة طاقة الشركة الاستيعابية بنسبة 58 في المئة اخيرا.
واكدت التزام (الكويتية) بالجدول الزمني المقرر لوصول جميع الطائرات العشر من نفس النوع والتي ستدخل في الخدمة التجارية بحلول الربع الثالث من العام الحالي.
وأشارت الى حرص الشركة على التقاليد المتعارف عليها عند تسمية طائراتها الجديدة حيث تحمل جميع طائراتها أسماء تعكس التراث والثقافة والبيئة المحلية للمجتمع الكويتي وبذلك حملت الطائرة السادسة اسم (مسكان) وهي جزيرة كويتية تقع في الجهة الشمالية الغربية من جزيرة فيلكا.
وقالت ان (الكويتية) ستتسلم الطائرة السابعة (بوبيان) من الطراز نفسه (بوينغ 777-إي.ار300) نهاية الشهر الجاري.
وتسلمت (الكويتية) حتى الآن ست طائرات وهي (فيلكا) و(أم المرادم) و(كاظمة) و(كبر) و(وربة) اضافة إلى (مسكان) وتعد هذه الطائرات من ضمن صفقة من عشر طائرات من نفس النوع سيتم استكمال استلامها بحلول الربع الثالث من العام الحالي.
وتعتبر (الكويتية) إحدى أقدم شركات الطيران في منطقة الخليج العربي أسست عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) واستحوذت حكومة دولة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962.(كونا)
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