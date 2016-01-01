الرئيسية |  السياسي | محليات | مفوضية اللاجئين الدولية: سمو امير الكويت مثال يحتذى به في اغاثة المتضررين

مفوضية اللاجئين الدولية: سمو امير الكويت مثال يحتذى به في اغاثة المتضررين

46 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
مفوضية اللاجئين الدولية: سمو امير الكويت مثال يحتذى به في اغاثة المتضررين

المواضيع الأكثر قراءة

وزير النفط العراقي: الانتهاء قريبا من إنجاز مشروع إمداد الكويت بالغاز

وزير النفط العراقي: الانتهاء قريبا من إنجاز مشروع إمداد الكويت بالغاز

قال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي اليوم الاحد ان بلاده تتمتع بعلاقات تعاون جيدة مع دولة الكويت مرجحا الانتهاء قريبا من انجاز مشروع امدادها ... التتمة

بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و (كويت 15)

بورصة الكويت تغلق على انخفاض المؤشر السعري وارتفاع الوزني و (كويت 15)

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الأحد على انخفاض المؤشر السعري بواقع 06ر8 نقطة ليبلغ مستوى 7021 نقطة في حين ارتفع الوزني و(كويت 15) بواقع ... التتمة

(الصندوق الكويتي للتنمية) يوقع مع مفوضية الأمم المتحدة اتفاقية منحة لمساعدة اللاجئين السوريين

(الصندوق الكويتي للتنمية) يوقع مع مفوضية الأمم المتحدة اتفاقية منحة لمساعدة اللاجئين السوريين

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد اتفاقية منحة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 10 ملايين دولار امريكي لتقديم ... التتمة

7 أسباب تدفعك لاستخدام تيليغرام بدلاً من واتساب

7 أسباب تدفعك لاستخدام تيليغرام بدلاً من واتساب

  نهاية شهر مارس الماضي، أعلنت خدمة التراسل الفوري تيليغرام عن جلب ميزة المكالمات الصوتية إلى تطبيقها على الهواتف الذكية.وبذلك تكون تيليغرام قد وفرت الميزة الأهم ... التتمة