الرئيسية |  السياسي | محليات | الخالد يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي

الخالد يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي

8 minutes ago
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
الخالد يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي

المواضيع الأكثر قراءة

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

بورصة الكويت تغلق على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة

أغلقت بورصة الكويت تداولاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشراتها الرئيسية الثلاثة بواقع 55ر16 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 7015 نقطة و43ر1 نقطة للوزني و23ر5 نقطة ... التتمة

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 31 سنتا ليبلغ 42ر49 دولار

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 31 سنتا ليبلغ 42ر49 دولار

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 31 سنتا في تداولات أمس ليبلغ 42ر49 دولار أمريكي مقابل 73ر49 دولار للبرميل في تداولات يوم الاثنين الماضي وفقا ... التتمة

الخالد يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي

الخالد يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي

اجتمع الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أمس الثلاثاء مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.وانعقد ... التتمة