الخالد يلتقي الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي

اجتمع الشيخ صباح الخالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية أمس الثلاثاء مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.

وانعقد الاجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل التي ستستضيف المؤتمر الوزاري لدعم مستقبل سوريا والإقليم اليوم الأربعاء برئاسة مشتركة بين دولة الكويت وجمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة النرويج ودولة قطر والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وبحضور ممثلين عن 70 دولة ومنظمة دولية ومجتمعية.

وتم خلال الاجتماع استعراض جدول أعمال المؤتمر الوزاري ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الشيخ صباح الخالد خلال الاجتماع عن ترحيب دولة الكويت بعقد المؤتمر الدولي لدعم مستقبل سوريا والاقليم مشيدا باهتمام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتخفيف معاناة الشعب السوري ومشددا على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي شامل ودائم للأزمة السورية.

من جانبها أشادت موغيريني بجهود دولة الكويت ودورها الريادي ومساعيها من أجل إيجاد حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

وحضر الاجتماع مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ د. أحمد ناصر المحمد وسفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا الصديقة ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي ولدى حلف شمالي الأطلسي جاسم محمد البديوي وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. (كونا)