سمو الأمير يشمل برعايته وحضوره الأوبريت الوطني (الكويت ثم الكويت)

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد أقيم صباح اليوم الأوبريت الوطني (الكويت ثم الكويت) وذلك على مسرح قصر بيان.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله والشيخ فيصل السعود وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم بعدها بدأ الأوبريت الوطني (الكويت ثم الكويت) حيث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة حول خطابات صاحب السمو الأمير والتي تجسد نبراسا في حب الوطن والإخلاص له.

هذا وقد تم تقديم هدية تذكارية لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد بهذه المناسبة

. (كونا)