(الطيران المدني): هبوط اضطراري لطائرة (الكويتية) في المطار بسبب خلل فني

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية هبوط طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية اضطراريا في مطار الكويت الدولي بعدما تلقت بلاغا من قائدها يفيد بحاجته لذلك بسبب وجود خلل في إطارات الطائرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة منصور الهاشمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس إن إجراءات الطوارئ والسلامة في تلك الحالة تقتضي الهبوط اضطراريا موضحا أن الطائرة وهي من طراز (أيه.بي 330) كانت قادمة من مطار الرياض الدولي إلى مطار الكويت وهبطت اضطراريا ويعني ذلك اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالسلامة والطوارئ لمثل هذه الحالات.

وأوضح الهاشمي أن إدارة العمليات تلقت بلاغا من قائد الطائرة في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليلة الماضية يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطراريا مشيرا إلى أنه تم التعامل مع البلاغ حسب إجراءات الطوارئ والسلامة المتبعة.

وأشار إلى أن الطائرة هبطت بسلام في تمام الساعة 41ر12 ليلا وتم سحبها من الممر الأرضي للطائرات إلى أحد مواقف في المطار. (كونا)