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(الطيران المدني): هبوط اضطراري لطائرة (الكويتية) في المطار بسبب خلل فني

1 hour ago
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(الطيران المدني): هبوط اضطراري لطائرة (الكويتية) في المطار بسبب خلل فني

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