الحضرم: ضرورة منح الكفاءات الادارية مناصب عليا

بدر الحضرم

أشاد أمين سر الجمعية الكويتية لاداريي المؤسسات التعليمية بدر الحضرم بعمل الاداريين في وزارة التربية بمناسبة انتهاء العام الدراسي، مؤكدا أنهم قاموا بجهود يشكرون عليها اثناء عملهم وحان الوقت لتقديم لهم المزيد من خلال إقرار مميزات مالية وترقيات للمستحقين دون تأخير.

وطالب الحضرم مسؤولي الوزارة إعطاء فرصة للإداريين لتولي منصب مساعد مدير مدرسة لاسيما أن لكل مدير في المدرسة مساعدين والاداريين أولى بالمناصب المذكورة وغيرها لاسيما أن أعداد كبيرة منهم يمتلكون مؤهلات عليا وخبرة تؤهلهم لتولي المنصب.