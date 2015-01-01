(التمييز) تلغي حكم إعدام المتهم الأول في قضية ما يسمى خلية العبدلي الإرهابية وتقضي له بالسجن المؤبد
ألغت محكمة التمييز في جلستها اليوم الأحد حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية ما يسمى خلية العبدلي الإرهابية وقضت له بالسجن المؤبد.
كما قضت المحكمة بإلغاء براءة عدد من المتهمين وبحبسهم عشر سنوات وبإلغاء حكم السجن المؤبد لمتهم واستبداله بسجنه 15 سنة.
وكانت النيابة العامة وجهت في الأول من سبتمبر 2015 إلى عدد من المتهمين في القضية تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. (كونا)
المواضيع الأكثر قراءة
هكذا تعيد تصميم تويتر القديم إن لم يعجبك الجديد!
عرضت شبكة التدوين المصغر "تويتر" تصميمها الجديد قبل أيام قليلة، والذي جاء ببعض التعديلات الطفيفة على أجهزة سطح المكتب، من بينها تغيير تصميم ... التتمة
(التمييز) تلغي حكم إعدام المتهم الأول في قضية ما يسمى خلية العبدلي الإرهابية وتقضي له بالسجن المؤبد
ألغت محكمة التمييز في جلستها اليوم الأحد حكم محكمة الاستئناف بإعدام المتهم الأول في قضية ما يسمى خلية العبدلي الإرهابية وقضت له بالسجن ... التتمة
الدولار يستقر أمام الدينار الكويتي عند 303ر0 واليورو يستقر عند 339ر0
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 303ر0 دينار كما استقر اليورو عند مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار ... التتمة