(الهلال الاحمر الكويتي) تقدم 1500 سلة غذائية لنازحين عراقيين بمخيم (الخازر)

قدمت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم الاحد 1500 سلة غذائية لنازحين عراقيين من مدينة الموصل يقيمون حاليا في مخيم (الخازر) الواقع جنوب غرب مدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.

وقال القنصل العام لدولة الكويت في اربيل الدكتور عمر الكندري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الكويت تقوم من خلال جمعياتها الانسانية بتوزيع المساعدات الغذائية على النازحين العراقيين في اطار تواصل حملة (الكويت بجانبكم) التي تهدف الى تخفيف معاناة النازحين العراقيين.

واشار الكندري الذي أشرف على عملية التوزيع التي تأتي كذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك الى ان المساعدات الانسانية المقدمة من قبل دولة الكويت للشعب العراقي تأتي تلبية للمبادرة الانسانية لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح للتخفيف من معاناة الشعب العراقي.

واكد ان المساعدات الكويتية للشعب العراقي ستستمر وتتنوع لتشمل العديد من المجلات كي يستفيد منها اكبر عدد من النازحين العراقيين.

من جهته قال نائب مدير مخيم (الخازر) داستان حكيم في تصريح مماثل ل(كونا) "قمنا اليوم بتوزيع 1500 سلة غذائية على النازحين من مدينة الموصل والمقيمين في المخيم" موضحا ان السلة الغذائية تضم المواد الغذائية الاساسية والضرورية.

وعبر حكيم عن الشكر لدولة الكويت على تقديمها المساعدات الانسانية للنازحين العراقيين باستمرار منذ بدء ازمة النازحين وحتى الآن مؤكدا في الوقت نفسه ان المساعدات الكويتية تتميز بالجودة.

بدوره عبر النازح مقداد اسود مجيد عن الشكر لدولة الكويت على مواصلتها تقديم المساعدات للنازحين العراقيين.

وقال مجيد ل(كونا) "نشكر دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا على تقديم المساعدات لأهالي الموصل النازحين في هذا الشهر الفضيل" مشيرا الى ان المساعدات الكويتية لم تشمل المواد الغذائية فقط وانما تضمنت كذلك بناء مركز صحي ومدرسة في مخيم (الخازر). (كونا)