الخضير : سمعا وطاعة يا صاحب السمو

من حقنا أن نفخر بقائد الإنسانية وصاحب القلب الكبير

د. حمود الخضير

أشاد النائب الدكتور حمود الخضير بالمضامين السامية الواردة في خطاب صاحب السمو الأمير الذي توجه به من قلبه الكبير إلى قلوب شعبه ومحبيه في العالم في إحدى الليالي المباركة من شهر رمضان المبارك .



وأضاف الخضير في تصريح صحافي أن من حق كل كويتي أن يفخر بقائد الإنسانية وأسرة الخير من آل الصباح الكرام، مؤكدا أن القضايا التي تناولها خطاب سموه غاية في الأهمية والخطورة، وتجسد حرص والد الجميع على مصلحة شعبه بالدرجة الأولى وعلى استتباب الأمن والسلام في العالم ككل والذي يعاني من ويلات الإرهاب .



وقال الخضير أن الكويتيين الذين بايعوا سمو الأمير ويبايعونه على السمع والطاعة ليعاهدون سموه على تنفيذ كل ما تتطلبه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والعالم، مشددا في الوقت نفسه على استمرار تعاون السلطتين في تحقيق متطلبات المرحلة المقبلة .



وإذ أثنى الخضير عن سعادته بتفاؤل سمو الأمير في التوصل إلى حلول لأزمات المنطقة، فإنه أعرب عن أمله في أن تكلل جهود سموه وكل الجهود المبذولة الرامية إلى حل الأزمة الخليجية التي نتمنى أن تكون سحابة صيف ليعود مجلس التعاون إلى وضعه الطبيعي من التماسك والوحدة بين أبنائه "فالظروف الإقليمية والدولية تحتم علينا أكثر من أي وقت مضى تعزيز الوحدة والبعد عن كل ما يخدش وحدة الأشقاء في دول مجلس التعاون".