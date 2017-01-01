الجمعه: الدفع بعدد من الآليات للنظافة اثناء عمليات اطفاء برج العاصمة

بناء على توجيهات مباشرة لمدير عام البلدية

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية عن قيام إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة بمساندة الإدارة العامة للاطفاء في عمليات اطفاء برج العاصمة بناء على توجيهات مباشرة من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بتوفير كافة الدعم اللازم من الآليات اثناء عمليات الاطفاء.

وفي هذا السياق أكد نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير م. فيصل صادق الجمعه بانه وبناء على التوجيهات المباشرة من مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي بمساندة الإدارة العامة للاطفاء في عمليات اطفاء حريق برج العاصمة حيث تم تكليف مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بفرع بلدية العاصمة مشعل العازمي برفع حالة الاستنفار بالادارة بمشاركة آليات النظافة بمساندة الادارة العامة للاطفاء بعمليات الاطفاء ، مؤكدا على أن النوبة "ج" بمركز المدينة قامت بدفع العديد من الآليات تمثلت في عدد (6) نسافات و عدد (5) لوريات لرفع المخلفات الناتجة عن الحريق و عدد (15) عامل نظافة و (3) تناكر مياه وجرفتين بتواجد ميداني لمشرف النوبة "ج" ومفتشي النوبة .