(الإطفاء) الكويتية: نسعى لتأهيل كوادر متخصصة للعمل بالمراكز الحالية والجديدة

اللواء المهندس خالد التركيت

أكدت الادارة العامة للاطفاء الكويتية اليوم الاثنين السعي لتأهيل كوادر متخصصة من الاختصاصات كافة للعمل بالمراكز الحالية والجديدة وذلك من خلال تنظيم الدورات للملتحقين الجدد للعمل بمراكز الاطفاء.

وقال نائب المدير العام لقطاع تنمية الموارد البشرية في الادارة العامة للاطفاء اللواء المهندس خالد التركيت لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن هذه الدورات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية الخمسية للادارة لدعم مراكز الاطفاء الحالية بما تحتاجه من رجال اطفاء.

وأضاف التركيت أن عدد المتقدمين للالتحاق بدورات (الاطفاء) بلغ حتى الان نحو 900 متقدم في مختلف الدورات مبينا أن الطاقة الاستيعابية لمركز إعداد رجال الاطفاء والجهات المساندة في تنظيم الدورات تتراوح بين 220 إلى 240 متدربا.

وأوضح أن دورة (ضابط دبلوم هندسة اطفاء) ستقبل 40 متدربا ودورة (مشغل آليات اطفاء) ستقبل 50 متدربا ودورة (مكافحة اطفاء) ستقبل 100 متدرب فيما خصصت دورة (مفتش وقاية) للنساء وستقبل 30 متدربة.

وذكر أن مدة الدراسة في دورة (ضابط دبلوم هندسة إطفاء) تمتد ثلاث سنوات يحصل المتخرج منها على رتبة ملازم وينال كادر (رجال الإطفاء) وشهادة دبلوم هندسة معترف بها من قبل المنظمة الأوروبية لكليات الاطفاء في ألمانيا إذ يمكنه إكمال دراسته في مجال هندسة الاطفاء.

وأشار إلى أن مدة الدراسة في دورة (مفتش وقاية) المخصصة للنساء تمتد لسنة ونصف ويقام جزء منها في معهد الشرطة النسائي إذ تحصل المتدربات على تدريبات عسكرية وقانونية خاصة في الإجراءات القانونية والمخالفات ومواد خاصة بشروط الأمن والسلامة.

وأفاد بأن المتخرجات من هذه الدورة يحصلن على دبلوم تدريبي في مجال التفتيش الوقائي ويتم تعيينهن في قطاع الوقاية بمختلف محافظات البلاد لممارسة عمل التفتيش الوقائي والتأكد من شروط الأمن والسلامة في المباني والمنشآت.

ولفت الى ان الحاصلين على شهادة المرحلة المتوسطة يمكنهم الالتحاق بدورتي (مشغل آليات اطفاء) و(مكافحة اطفاء) ومدة كل منهما سنة دراسية واحدة على أن يحصلوا عند التخرج على رتبة وكيل عريف اطفاء مشيرا الى عمر الملتحق بدورة (مشغل آليات اطفاء) يجب ان يكون بين 21 إلى 25 عاما.

وقال إن التسجيل للالتحاق بالدورات بدأ في 22 يونيو الماضي عبر الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ويستمر حتى العاشر من يوليو الجاري.

واضاف أن مراجعة المتدربين الرجال تتم في مركز إعداد رجال الاطفاء في منطقة كبد في حين تتم مراجعة النساء في مركز اطفاء السالمية.

وأكد التركيت ان (الاطفاء) قامت بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومعهد الشرطة النسائي وأكاديمية (سعد العبدالله) للعلوم الامنية لانشاء مجموعة من الدورات التي تلبي متطلبات الادارة وتغطي احتياجاتها للسنوات المقبلة.

وذكر ان (الإطفاء) أنشأت أيضا أقساما تابعة لإدارة التفتيش والوقاية في جميع محافظات البلاد لسد الحاجة في الاعمال الوقائية وذلك تطبيقا لمبدأ اللامركزية في هذه الأعمال. (كونا)