الخالد يعقد اجتماع مشتركا مع تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني
عقد الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله اجتماعا مشتركا مع كل من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون ومستشار الأمن القومي البريطاني مارك سيدويل مساء الاثنين في قصر بيان العامر.
وأعربت الأطراف المشاركة في الاجتماع عن عميق القلق جراء استمرار الأزمة الراهنة في المنطقة ومناشدةً كافة الأطراف على سرعة احتواء هذه الأزمة وإيجاد حل لها في أقرب وقت من خلال الحوار.
وجدد كل من الجانبين الأمريكي والبريطاني دعمهم الكامل للوساطة الكويتية ومساعي وجهود صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لحل الأزمة.
وحضر الاجتماع نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر ومساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم العمر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية. (كونا)
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