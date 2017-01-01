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العدل: وقف الاستعلام عن طريق الرقم المدني واستبداله برقم سري لمزيد من الأمان والخصوصية

39 minutes ago
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العدل: وقف الاستعلام عن طريق الرقم المدني واستبداله برقم سري لمزيد من الأمان والخصوصية

أطلقت وزارة العدل تحديثها الجديد لخدمة الاستعلام الشخصي عن البيانات باستخدام الرقم السري للمستخدم بدلا من الرقم المدني والتي توفر مزيد من الأمان والخصوصية لمعلومات المشتركين.

ولتفعيل التحديث الجديد في حالة كون المستخدم مشتركاً في نظام خدمة الرسائل النصية، يتطلب الأمر دخول المستخدم على الخدمة وسيتولى النظام إرسال رسالة نصية إلى جواله تحتوي على الرقم السري على أن يستكمل المستخدم باقي خطوات التسجيل في التحديث.

أما في حالة عدم اشتراك المستخدم في نظام خدمة الرسائل النصية، فيتطلب تفعيل التحديث توجُّه المستخدم لأحد مقرات وزارة العدل (الاستعلام القضائي) أو أحد مراكز خدمة المواطن لتقديم طلب الاشتراك في خدمة الرسائل النصية عن طريق توقيع الإقرار الخاص بذلك، ومن ثم إتباع بقية خطوات التسجيل في التحديث الجديد لخدمة الاستعلام الشخصي من خلال الموقع الإلكتروني للحصول على كلمة السر الشخصية الخاصة بالمستخدم.

وكانت وزارة العدل قد أوقفت خدمة الاستعلام الشخصي باستخدام الرقم المدني اعتباراً من الثامن عشر من شهر يونيو الماضي لغير المشتركين في خدمة الرسائل النصية ولم يُسمح بأي عملية استعلام شخصي منذ ذلك التاريخ إلا عبر استخدام الرموز السرية.​


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