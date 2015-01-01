براءة سائح كويتي من الاعتداء على أتراك بإسطنبول
برأت محكمة تركية أمس الأربعاء، السائح الكويتي – الأيرلندي «محمد فضل دبوس»، من تهمة الاعتداء على أتراك بإسطنبول قبل نحو عامين.
وقالت المحكمة، بحسب صحف تركية، إن قضية «دبوس»، الملاكم السابق، كانت واقعة دفاع مشروع عن النفس لا تستدعي العقوبة.
يشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت تداولت فيديو لشجار نشب بين «دبوس» وأتراك على خلفية سقوط عبوات مياه من أمام أحد المحلات، في منطقة أقسراي بإسطنبول، بتاريخ 1 أغسطس/ آب 2015.
وأشارت وكالة «إخلاص» التركية إلى أن محامي «دبوس» أكد لمحكمة جنح إسطنبول، أن «الشجار لم ينشب بسبب طلب موكله الكحول إنما لخلاف بشأن ثمن عبوة الماء، وفق إفادة الشهود»، مطالبا بترئة موكله ومعاقبة الطرف الآخر.
ووفقا للوكالة، طالب محامو المتهمين الآخرين المحكمة بتبرئة موكليهم أيضا.
وقال «شرف الدين أوزباي» وهو أحد المتهمين في القضية، إنه وأسرته وقعوا ضحية في القضية، وطالب المحكمة بتبرئته.
لكن المحكمة قضت بسجن أحد المتهمين الأتراك، وتغريم متهمين آخرين، بغرامة 5 آلاف ليرة تركية (نحو ألف و500 دولار أمريكي) تدفع لـ«دبوس»، وفي حال عدم ارتكاب المتهمين لأي جنح خلال مدة 5 سنوات ستسقط القضية عنهم.
واعتبرت المحكمة أن اللكمة التي وجهها «دبوس» لأحد المتهمين دفاعا عن النفس أمام اللكمة والركلة التي تلقاها.
ويساهم إقبال السياح العرب، وخاصة من دول الخليج في إنعاش السوق التركي والفنادق، وذلك من خلال إقبالهم على شراء الهدايا بشكل كبير.
وقبل أيام، أعرب «جمال الدين كريم» رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك، عن توقعاته ببلوغ عدد السياح العرب الوافدين إلى تركيا خلال العام الحالي نحو 3.5 ملايين سائح.
وأوضح في حديث أدلى به إلى «الأناضول»، أن متوسط إنفاق كل عائلة عربية خلال فترة زيارتها إلى تركيا، يصل إلى 3 آلاف دولار، فيما تنفق العائلة الغربية نحو 700 دولار.
(وكالات)
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