دولة الكويت توزع 30 طنا من المواد الغذائية في الجانب الايمن من (الموصل)
وزعت دولة الكويت اليوم الخميس 30 طنا من المواد الغذائية ومياه الشرب على اهالي الجانب الايمن من مدينة (الموصل) العراقية .
وقال مدير العلاقات العامة بمنظمة (روناهي)الخيرية صالح يوسف لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المنظمة قامت بتوزيع المساعدات الكويتية والمقدمة من قبل (الجمعية الكويتية للاغاثة) على اهالي الاحياء المحررة من الجانب الايمن من مدينة الموصل شمالي العراقي.
واضاف ان المساعدات تحوي 1000 سلة غذائية و2000 كرتون ماء شرب مبينا ان كل سلة غذائية تزن 30 كيلو غراما وتضم مواد غذائية ضرورية تكفي كل عائلة لمدة شهر.
واشاد يوسف بالمساعدات المقدمة من قبل دولة الكويت التي بادرت بايصال المساعدات الى أهالي المدينة الذين تضرروا في المعارك الاخيرة وانعدمت فيها أبسط احتياجات المعيشة.
واعرب عن شكره لدولة الكويت على مبادراتها الانسانية من خلال تقديم شتى المساعدات للنازحين في المخيمات وخارجها وايصال المساعدات الضرورية والعاجلة الى المحتاجين.
يذكر انه مع انطلاق عمليات تحرير (الموصل) من سيطرة مايسمى بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في 17 أكتوبر من العام الماضي قامت الكويت بإرسال مواد غذائية اغاثية الى المناطق المحررة وخصصت عشرات الآلاف من السلات الغذائية لسكان تلك المناطق.
كما وفرت وجبتي غداء يوميا في مخيمي (الخازر) و(حسن شام) للنازحين من مدينة (الموصل) كما قامت ببناء مستشفيين للطوارئ مجهزين بالأدوية وسيارتي إسعاف في المخيمين لمعالجة النازحين اضافة الى بناء عدد من المدارس في المخيمات باربيل ودهوك.(كونا)
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