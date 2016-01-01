الكويت تقرر خفض عدد دبلوماسيي السفارة الإيرانية

وإغلاق مكاتبها الفنية وتجميد نشاطات اللجان المشتركة بين البلدين

7 (كونا) -- أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلي فقد قامت وزارة الخارجية باتخاذ الخطوات اللازمة حيال ماورد في حيثيات الحكم من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية حيث تم إبلاغ السفير الإيراني في دولة الكويت بقرار السلطات الكويتية بتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارة الإيرانية وإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة وتجميد أية نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين البلدين.

واختتم المصدر تصريحه بالإعراب عن الأسف للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد. (النهاية)