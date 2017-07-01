الكويت/المالية: 5.9 مليارات العجز الفعلي في 2017/2016

قال الوكيل المساعد لشؤون المحاسبة العامة بوزارة المالية عبد الغفار العوضي إن مجلس الوزراء وافق باجتماعه المنعقد يوم الاثنين الماضي على اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة والحسابات الختامية للهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، وأظهر الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017/2016 البيانات التلاية:

بلغت الإيرادات المقدرة للوزارات والإدارات الحكومية 10.238 مليارات دينار، بينما بلغت الإيرادات المحققة 13.099 مليار دينار خلال السنة المالية الحالية بنسبة %127.9 عما هو مقدر، وبنقص نسبته %3.9 عما تم تحقيقه خلال السنة المالية السابقة والبالغ 13.634 مليار دينار، وكان للإيرادات النفطية النصيب الأكبر منها حيث بلغت تقديرات الميزانية مبلغا وقدره 8.623 مليارات دينار، بينما بلغ المحصل الفعلي 11.688 مليار دينار بزيادة نسبتها %135.5 عن تقديرات الميزانية.

كما بلغت تقديرات الإيرادات غير النفطية مبلغا وقدره 1.614 مليار دينار فيما بلغ المحصل الفعلي 1.41 مليار دينار بنقص نسبته %12.6 عن تقديرات الميزانية.

وبلغ إجمالي اعتمادات المصروفات للوزارات والإدارات الحكومية 18.892 مليار دينار، بينما بلغت جملة المصروفات الفعلية 17.707 مليار دينار بنسبة %93.7 عما تم اعتماده في الميزانية.

وأخيراً، أظهرت نتائج الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عجزا فعليا بلغ 5.9 مليارات دينار بنسبة %60.8 عما هو مقدر بالميزانية والبالغ 9.7 مليارات دينار شاملا ما تم استقطاعه لاحتياطي الأجيال القادمة (%10 من إجمالي الإيرادات) والذي بلغ 1.3 مليار دينار.

الجدير بالذكر أن ميزانية السنة المالية 2017/2016 ونتائج الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة وللهيئات المحلقة، تم إعدادها وفقاً لنظم مالية الحكومية التي تطبق وفقاً للمعاير العالمية وذلك حسب تصنيف الوظائف الحكومية للأمم المتحدة بما يتوافق مع تشريعات دولة الكويت.

القبس

