وزير البلدية الكويتي: كسبنا قضايا تجاوزت مبالغها مليون دينار يوليو الجاري

(كونا) -- ثمن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري الجهود الكبيرة لفريق المحامين في الإدارة القانونية بالبلدية وتوجت بصدور الأحكام القضائية النهائية لمصلحتها في العديد من القضايا تجاوزت مبالغها مليون دينار كويتي (3ر3 مليون دولار أمريكي) في يوليو الجاري.

وقال الوزير الجبري في تصريح صحافي اليوم الأربعاء إن هذا الإنجاز المتمثل في صدور الأحكام النهائية لمصلحة البلدية جاء بفضل التعاون المثمر لديوان المحاسبة مع بلدية الكويت والذي أثمر بدوره تذليل جميع الصعاب التي واجهت الإدارة القانونية بشأن الحصول على كل المستندات والمعلومات التي طلبها إعداد الدفاع أمام المحكمة.

وأضاف أن توجيهاته كانت واضحة لفريق المحامين في البلدية بالاهتمام بجميع ملاحظات ديوان المحاسبة والأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات مهما كانت لتفاديها.

وذكر أن جهد الفريق القانوني المميز الذي كلل بكسب قضايا تتجاوز مبالغها المليون دينار يعد إنجازا يتمثل في استيفاء جميع المبالغ والمستحقات الصادرة لمصلحة البلدية يجعل المسؤولية مضاعفة أمام المحامين في الإدارة القانونية للقيام بمهامهم على أكمل وجه.